Серхио Санчес: «Силу «Рубина» увидите через месяц»

Защитник «Рубина» Серхио Санчес прокомментировал неудачный старт своей команды в РФПЛ. Напомним, что в трех турах первенства казанцы набрали два очка.

«Нужно отдавать себе отчет в том, что много денег было потрачено на новых игроков и тренерский штаб. Но деньги не принесут результата. Только футбол. Этот проект рассчитан на кратко– и среднесрочную перспективу. Думаю, в нашей игре были улучшения после каждого матча. Особенно в игре со «Спартаком». Наверное, в игре с «Арсеналом» нам не хватило контроля в защите. У каждого матча свои сложности.



Нужно фокусироваться на том, в какой футбол должен играть «Рубин». Понятно, что рисунок игры является абсолютно новым для многих футболистов клуба. Ведь состав пополнило больше десятка новых игроков. Нам требуется время для автоматизации и для того, чтобы вся команда показывала один футбол. Это не достигается за счет оплаты игроков или наличия денег. Нужно больше времени для работы. Я абсолютно уверен в том, что мы начнем выигрывать. А полную готовность «Рубина» вы увидите через месяц. Но для этого необходима вера в команду, вера в тренерский штаб и в то, что все идет к прогрессу. Хорошие вещи не делаются наспех», – сказал Санчес, слова которого приводит издание «Реальное время».