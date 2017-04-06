Источник: «Рубин» летом продаст Сонга, Бергстрема и Санчеса

Руководство «Рубина» во время летнего трансферного окна планирует продать ряд игроков. В частности, речь идет о защитниках Эмиле Бергстреме и Серхио Санчесе, а также полузащитнике Александре Сонге. Отметим, что шведский футболист на данный момент на правах аренды выступает за «Грассхоппер».

В нынешнем сезоне Санчес провел за «Рубин» в РФПЛ 11 матчей, в которых не отметился результативными действиями. В активе Сонга – девять встреч и две результативные передачи. Оба игрока перешли в казанский клуб летом 2016 года на правах свободных агентов.

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