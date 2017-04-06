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  • Источник: «Рубин» летом продаст Сонга, Бергстрема и Санчеса

Источник: «Рубин» летом продаст Сонга, Бергстрема и Санчеса

6 апреля 2017, 23:04
13

Руководство «Рубина» во время летнего трансферного окна планирует продать ряд игроков. В частности, речь идет о защитниках Эмиле Бергстреме и Серхио Санчесе, а также полузащитнике Александре Сонге. Отметим, что шведский футболист на данный момент на правах аренды выступает за «Грассхоппер».

В нынешнем сезоне Санчес провел за «Рубин» в РФПЛ 11 матчей, в которых не отметился результативными действиями. В активе Сонга – девять встреч и две результативные передачи. Оба игрока перешли в казанский клуб летом 2016 года на правах свободных агентов.

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Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Рубин Санчес Серхио Сонг Александр Бергстрем Эмиль
Комментарии (13)
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maratagliulin
1491509777
Еще надо продать тренера
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mialkov
1491512596
Основная проблема Рубина - тренер...
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Cuervo
1491513848
от Рубина я в этом чемпионате большего ждал
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XaXatyn
1491514605
Думал что это усиление при трансфере , а оказалось просто зп хорошую ребятки захотели
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Робинзон
1491515538
неладное в Рубине что-то непонятное .
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арейская
1491523195
Позарились на бесплатный сыр в мышеловке, отдача соответственна, что пришли за деньгами, это точно про них
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rubinovyi2
1491543033
Эмиля надо оставить.
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maxon1256
1491551511
и грасию продайте тоже, не игры, не результата
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Chernyi Lis
1491553818
позор просто ..нет слов..
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майкл
1491553909
Может тоже надо болелам петицию писать гнать грасию кто он такой его не видать и не слыхать было, игры нет вообще извенити за выражение он просто дэбил просто 0 ни стратегии ничего нет
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