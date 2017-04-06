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    Источник: «Рубин» летом продаст Сонга, Бергстрема и Санчеса

    Руководство «Рубина» во время летнего трансферного окна планирует продать ряд игроков. В частности, речь идет о защитниках Эмиле Бергстреме и Серхио Санчесе, а также полузащитнике Александре Сонге. Отметим, что шведский футболист на данный момент на правах аренды выступает за «Грассхоппер».

    В нынешнем сезоне Санчес провел за «Рубин» в РФПЛ 11 матчей, в которых не отметился результативными действиями. В активе Сонга – девять встреч и две результативные передачи. Оба игрока перешли в казанский клуб летом 2016 года на правах свободных агентов.

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    Источник: Sportbox.ru

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    06.04.2017 23:04
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +47

      майкл 7 апреля 2017, 11:31

      Может тоже надо болелам петицию писать гнать грасию кто он такой его не видать и не слыхать было, игры нет вообще извенити за выражение он просто дэбил просто 0 ни стратегии ничего нет

      2
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 7 апреля 2017, 11:30

      позор просто ..нет слов..

      2
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      Рейтинг: +162

      maxon1256 7 апреля 2017, 10:51

      и грасию продайте тоже, не игры, не результата

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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 7 апреля 2017, 08:30

      Эмиля надо оставить.

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      Рейтинг: +10

      ProLOKO 7 апреля 2017, 07:49

      Бергстреме думаю зря решили продавать.Он молодой всё ещё у него впереди. А Сонг и Санчес как по мне просто зп получают за былые заслуги. Да и оба не молоды.

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      Рейтинг: +17971

      арейская 7 апреля 2017, 02:59

      Позарились на бесплатный сыр в мышеловке, отдача соответственна, что пришли за деньгами, это точно про них

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      Рейтинг: +581

      Робинзон 7 апреля 2017, 00:52

      неладное в Рубине что-то
      непонятное
      .

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 7 апреля 2017, 00:36

      Думал что это усиление при трансфере , а оказалось просто зп хорошую ребятки захотели

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      Рейтинг: +169

      Cuervo 7 апреля 2017, 00:24

      от Рубина я в этом чемпионате большего ждал

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      Рейтинг: +5904

      mialkov 7 апреля 2017, 00:03

      Основная проблема Рубина - тренер...

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