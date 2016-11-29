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  • Судья Егоров признал, что должен был удалить Вернблума за удар локтем в матче ЦСКА – «Рубин»

Судья Егоров признал, что должен был удалить Вернблума за удар локтем в матче ЦСКА – «Рубин»

29 ноября 2016, 20:08
7

Арбитр Александр Егоров, обслуживающий матч 15-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Рубином», признал, что должен был показывать красную карточку полузащитнику армейцев Понтусу Вернблуму за удар локтем защитника казанцев Серхио Санчеса.

«Я просто не ожидал такого от Вернблума, ведь он раньше никогда не был замечен в некрасивой ситуации, играл по-мужски. Только меня это не оправдывает. Когда посмотрел повтор, то понял, что должен был его удалять. Санчес был закрыт от меня Вернблумом, и из-за этого я не увидел выброшенную руку Понтуса. Только уже когда подбежал к ним, то увидел кровь у Санчеса на губе. Однако подумал, что эта травма была получена при падении, и меня смутило то, что Санчес встал и быстро поднялся на ноги.

Попадание мяча в руку в концовке игры? Было несколько рикошетов в штрафной «Рубина». Как я видел, рука действительно была, но мое мнение — это не пенальти, а попадание мяча в руку», – сказал Егоров в эфире программы «Свисток».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Рубин Санчес Серхио Вернблум Понтус
Комментарии (7)
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guron88
1480441724
Как раз Верблум, постоянно играет грязно.
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Serjoga
1480442543
Как уже надоели 2-е стандарты! Была рука-пеналь! А кто может решать что тянет на пеналь, а что нет?
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ivanthebest
1480442921
По-мужски? Ушатывать всех и ничего за это не получать, это по-мужски? Такой отмаз, кровь появилась при падении? Что за бред? Ещё один упырь подряженный с кабинетов Гинера...
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Krasnodar 123
1480448583
ОШИБКИ НАДО НЕ ПРИЗНАВАТЬ, А СМЫВАТЬ-КРОВЬЮ!
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rubinovyi2
1480487147
Ага,ну дайте ему Героя России..,за такое признание!
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