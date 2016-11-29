Судья Егоров признал, что должен был удалить Вернблума за удар локтем в матче ЦСКА – «Рубин»

Арбитр Александр Егоров, обслуживающий матч 15-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Рубином», признал, что должен был показывать красную карточку полузащитнику армейцев Понтусу Вернблуму за удар локтем защитника казанцев Серхио Санчеса.

«Я просто не ожидал такого от Вернблума, ведь он раньше никогда не был замечен в некрасивой ситуации, играл по-мужски. Только меня это не оправдывает. Когда посмотрел повтор, то понял, что должен был его удалять. Санчес был закрыт от меня Вернблумом, и из-за этого я не увидел выброшенную руку Понтуса. Только уже когда подбежал к ним, то увидел кровь у Санчеса на губе. Однако подумал, что эта травма была получена при падении, и меня смутило то, что Санчес встал и быстро поднялся на ноги.

Попадание мяча в руку в концовке игры? Было несколько рикошетов в штрафной «Рубина». Как я видел, рука действительно была, но мое мнение — это не пенальти, а попадание мяча в руку», – сказал Егоров в эфире программы «Свисток».