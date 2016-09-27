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Аршавин: «С 6-го номера «Рубина» вообще умираю»

27 сентября 2016, 13:28
7

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин уверен, что нападающий «Урала» Роман Павлюченко не растерял свое мастерство.

– Вы сказали, что ваш поезд ушел. А вот Павлюченко в «Урале»играет, вчера забил...

– Я в «Урал» не пойду. А Павлюченко видел в матче против«Рубина». Казанцы хоть и выиграли, но вот сравнить Рому с Жонатасом... Жонатасу навесили удобно раза три-четыре – все мимо.

Павлюченко два раза навесили – два раза мяч был в сетке. Один просто не засчитали. Так что мастерство он свое не растерял и может приносить пользу.

– Это к вопросу об уровне легионеров...

– Это вопрос к менеджменту. Я с 6-го номера «Рубина» вообще умираю (Серхио Санчес. – Прим. «Бомбардир»). Видел три матча. Он за все это время не выиграл ни одного единоборства. Ни вверху, ни внизу. Думал, хоть первый пас есть... Тоже отсутствует. Играл бы условный Бурлак – хуже бы точно не было. Зато стоил бы в 10 раз дешевле.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Кайрат Рубин Урал Аршавин Андрей Павлюченко Роман Санчес Серхио
Комментарии (7)
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Sanloko
1474976713
во, ещё один эксперт вырос для МатчТВ. Они с Валерой будут #жечьнеподецски
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Юрий Крутько
1474981480
Аршавин совершенно прав,своих наигрывать надо,и для сборной польза будет.
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El_Chori
1475023694
дело говорит по идее (слышу его утиный смех)
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Karpathian
1475027767
не очень то он в урале и нужен
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alexis02lion
1475059592
Рома и правда показывает уровень и класс. А то скептики были. Пришёл свободным агентом и лучший в Урале по полезности пока.
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alexis02lion
1475059700
А над Санчесом нечего смеяться. Ну не было, поставили вместо него Буралака и чё? Не будь Камболова с его нестандартными действиями снова бы очки разделили. Всем надо время на адаптацию. Эти игроки не с УПЛ как в Зенит приезжают, тут нужно время.
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