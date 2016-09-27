Аршавин: «С 6-го номера «Рубина» вообще умираю»

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин уверен, что нападающий «Урала» Роман Павлюченко не растерял свое мастерство.

– Вы сказали, что ваш поезд ушел. А вот Павлюченко в «Урале»играет, вчера забил...

– Я в «Урал» не пойду. А Павлюченко видел в матче против«Рубина». Казанцы хоть и выиграли, но вот сравнить Рому с Жонатасом... Жонатасу навесили удобно раза три-четыре – все мимо.

Павлюченко два раза навесили – два раза мяч был в сетке. Один просто не засчитали. Так что мастерство он свое не растерял и может приносить пользу.

– Это к вопросу об уровне легионеров...

– Это вопрос к менеджменту. Я с 6-го номера «Рубина» вообще умираю (Серхио Санчес. – Прим. «Бомбардир»). Видел три матча. Он за все это время не выиграл ни одного единоборства. Ни вверху, ни внизу. Думал, хоть первый пас есть... Тоже отсутствует. Играл бы условный Бурлак – хуже бы точно не было. Зато стоил бы в 10 раз дешевле.