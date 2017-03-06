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Грасия: «Не хочу говорить плохо о Кверквелии»

6 марта 2017, 11:42
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Главный тренер «Рубина» Хави Грасия в интервью «Реальному времени» сравнил защитника Соломона Кверквелию, перешедшего в «Локомотив» на правах аренды, с Серхио Санчесом. Напомним, что 25-летний грузин в текущем сезоне провел за казанский клуб лишь один матч.

– Чем Серхио Санчес был лучше Соломона Кверквелии? Возрастом, опытом, скоростью, желанием играть за «Рубин», личными качествами?

– Это разные игроки. Соломон, как Карлос Самбрано и Серхио Санчес, занимает позицию легионера. Что касается атаки, достоинства Карлоса и Серхио, возможно, выше. Но мне не хотелось бы говорить, кто лучше, потому что это означало бы, что другой – хуже. А я не хочу говорить плохо о Соломоне. Он является очень хорошим игроком. Не думаю, что три легионера на одной позиции есть хорошо для команды.

– Экономическая сторона учитывалась? Кверквелия – моложе и стоит дороже. Санчес – старше и дешевле. Очевидно, что первый будет расти в цене, а второй – нет.

– Не знаю. Мы не знаем, что произойдет с ценой Соломона и Серхио. Одним из достоинств Серхио является то, что он может играть крайним защитником на правом фланге, так как он уже играл на этой позиции в «Рубине». Это одно из достоинств Серхио, в сравнении с Соломоном. Все остальное – детали, разговоры о том, кто лучше и хуже – то, что я не хочу делать. Я ценю Соломона как личность и профессионала и желаю ему всего наилучшего. Но нужно принимать решения. Ценник на трансфермаркете – вещь относительная.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Рубин Санчес Серхио Кверквелия Соломон Грасия Хави
Комментарии (1)
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Cosh18
1488789956
и не надо)
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