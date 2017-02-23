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    «Локомотив» объявил о переходе Кверквелии

    Защитник «Рубина» Соломон Кверквелия перешел в «Локомотив». Футболист будет выступать за железнодорожников на правах аренды до конца сезона. Грузинский игрок будет выступать под номером 33.

    «Локомотив» – большой вызов для меня, шаг вперед. Из разговора с главным тренером Юрием Семиным я понял, как мы будем работать, в какой роли он меня видит. Вера тренера окрыляет. В ближайшее время приступаю к тренировкам с командой, постараюсь сразу же влиться в коллектив. У меня самые приятные воспоминания о стадионе. Я много раз играл здесь против «Локо», и атмосфера всегда была праздничная, футбольная. Будет интересно ощутить себя в Черкизове как дома», – заявил защитник.

    В текущем сезоне РФПЛ Кверквелия не провел ни одного матча.

    Таблица зимних трансферов РФПЛ

    Источник: ФК «Локомотив»

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    23.02.2017 21:10
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 24 февраля 2017, 20:29

      Мощная защита

      0
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      Рейтинг: +120

      agil 24 февраля 2017, 09:39

      защита я понимаю....но кто у нас голы будет забивать!!!!????

      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 24 февраля 2017, 07:53

      Добро пожаловать.

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      Рейтинг: -90

      Raider26 24 февраля 2017, 06:19

      Удачи

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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 23 февраля 2017, 23:02

      хорошее приобретение для Локо!!

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