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«Локомотив» объявил о переходе Кверквелии

23 февраля 2017, 21:10
5

Защитник «Рубина» Соломон Кверквелия перешел в «Локомотив». Футболист будет выступать за железнодорожников на правах аренды до конца сезона. Грузинский игрок будет выступать под номером 33.

«Локомотив» – большой вызов для меня, шаг вперед. Из разговора с главным тренером Юрием Семиным я понял, как мы будем работать, в какой роли он меня видит. Вера тренера окрыляет. В ближайшее время приступаю к тренировкам с командой, постараюсь сразу же влиться в коллектив. У меня самые приятные воспоминания о стадионе. Я много раз играл здесь против «Локо», и атмосфера всегда была праздничная, футбольная. Будет интересно ощутить себя в Черкизове как дома», – заявил защитник.

В текущем сезоне РФПЛ Кверквелия не провел ни одного матча.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Таблица зимних трансферов РФПЛ

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Локомотив Рубин Кверквелия Соломон Семин Юрий
Комментарии (5)
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Челнинец
1487880153
хорошее приобретение для Локо!!
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Raider26
1487906361
Удачи
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bumer_moscow
1487911990
Добро пожаловать.
Ответить
agil
1487918358
защита я понимаю....но кто у нас голы будет забивать!!!!????
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Chernyi Lis
1487957386
Мощная защита
Ответить
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