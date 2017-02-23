«Локомотив» объявил о переходе Кверквелии

Защитник «Рубина» Соломон Кверквелия перешел в «Локомотив». Футболист будет выступать за железнодорожников на правах аренды до конца сезона. Грузинский игрок будет выступать под номером 33.

«Локомотив» – большой вызов для меня, шаг вперед. Из разговора с главным тренером Юрием Семиным я понял, как мы будем работать, в какой роли он меня видит. Вера тренера окрыляет. В ближайшее время приступаю к тренировкам с командой, постараюсь сразу же влиться в коллектив. У меня самые приятные воспоминания о стадионе. Я много раз играл здесь против «Локо», и атмосфера всегда была праздничная, футбольная. Будет интересно ощутить себя в Черкизове как дома», – заявил защитник.

В текущем сезоне РФПЛ Кверквелия не провел ни одного матча.

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