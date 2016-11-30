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Вернблум дисквалифицирован на один матч за удар Санчеса

30 ноября 2016, 16:23
9

КДК РФС дисквалифицировал полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума на один матч за удар локтем защитника «Рубина» Серхио Санчеса в матче 15-го тура чемпионата России. Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

«Мы рассмотрели инцидент с участием игрока ЦСКА Понтуса Вернблума и игроком «Рубина» Серхио Санчеса. Мы возбудили дело после рапорта судьи Александра Егорова, который сказал, что не видел эпизод, но если бы видел, то применил бы красную карточку. Инспектор матча написал в рапорте, что Вернблум специально ударил соперника. На заседание были приглашены Александр Егоров и сам Вернблум. КДК направил запрос в контрольно-квалификационную комиссию для дачи заключения по данному вопросу.

Комиссия постановила признать ошибочным решение судьи Егорова. Вернблум прислал объяснение, что он извинился перед Санчесом на поле и извинился за этот эпизод перед комиссией. Основываясь на докладе и заявление игрока КДК принял решение дисквалифицировать Вернблума на один матч 17-го тура РФПЛ», – заявил Григорьянц.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Рубин Санчес Серхио Вернблум Понтус
Комментарии (9)
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cska-62
1480512458
По-божески обошлись... Эпизод очень неприятный. И это при том, что Вернблум хоть игрок и очень неуступчивый и жёсткий, но не грубый. Играл не на своей позиции почти весь матч, перенервничал. Никак иначе его поступок объяснить не могу.
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Krasnodar 123
1480512799
Отделался легким испугом!
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Аскорбин
1480512883
маловато будет
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momwig_
1480514014
Чего стоят извинения убийцы?..
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a_who
1480517009
Фактически прощен !
Ответить
ufos73
1480518471
Кабинетные... Что бомжи, что кони.
Ответить
Boozman
1480526474
Всё по делу
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