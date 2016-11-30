Вернблум дисквалифицирован на один матч за удар Санчеса

КДК РФС дисквалифицировал полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума на один матч за удар локтем защитника «Рубина» Серхио Санчеса в матче 15-го тура чемпионата России. Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

«Мы рассмотрели инцидент с участием игрока ЦСКА Понтуса Вернблума и игроком «Рубина» Серхио Санчеса. Мы возбудили дело после рапорта судьи Александра Егорова, который сказал, что не видел эпизод, но если бы видел, то применил бы красную карточку. Инспектор матча написал в рапорте, что Вернблум специально ударил соперника. На заседание были приглашены Александр Егоров и сам Вернблум. КДК направил запрос в контрольно-квалификационную комиссию для дачи заключения по данному вопросу.

Комиссия постановила признать ошибочным решение судьи Егорова. Вернблум прислал объяснение, что он извинился перед Санчесом на поле и извинился за этот эпизод перед комиссией. Основываясь на докладе и заявление игрока КДК принял решение дисквалифицировать Вернблума на один матч 17-го тура РФПЛ», – заявил Григорьянц.