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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Амкар-Пермь
Урал - Амкар-Пермь: обзор матча 06 мая 2018
Урал
06.05.2018, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 29 тур
0 : 2
Завершен
Амкар-Пермь
44'
П. Занев
90+4'
Ф. Браун Форбс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Амкар-Пермь
90'
+4
ГОЛ! 0:2!
Ф. Браун Форбс
Пас отдал
С. Баланович
85'
Желтая карточка
А. Милькович
83'
Замена
Ф. Браун Форбс
️️️️
А. Оланаре
Замена
Г. Балажиц
️️️️
Н. Димитров
83'
81'
Желтая карточка
А. Оланаре
Пенальти не реализован!
Э. Бикфалви
78'
73'
Замена
Ф. Огуде
️️️️
Я. Гол
64'
Замена
П. Комолов
️️️️
А. Рязанцев
62'
Желтая карточка
Д. Белоруков
Замена
И. Портнягин
️️️️
В. Ильин
58'
57'
Желтая карточка
П. Занев
Желтая карточка
П. Бумаль
54'
Замена
А. Евсеев
️️️️
А. Фидлер
46'
44'
ГОЛ! 0:1!
П. Занев
Желтая карточка
Э. Бикфалви
14'
Желтая карточка
А. Данцев
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
58
Отман Эль Кабир
ЛП
92
Роман Емельянов
ОП
10
Артем Фидлер
ОП
20
Петрус Бумаль
ОП
10
Эрик Бикфалви
АП
17
Николай Димитров
ПП
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Амкар-Пермь
25
Артур Нигматуллин
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
23
Сергей Баланович
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
5
Януш Гол
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
80
Аарон Оланаре
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Урал
60
Владислав Полетаев
ВР
1
Олег Баклов
ВР
6
Доминик Динга
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Амкар-Пермь
1
Дмитрий Хомич
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
6
Секу Конде
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
8
Фегор Огуде
ЦП
32
Иван Мельников
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
10
Дарко Бодул
ЦФ
3-3-2-1-1
31
Годзюр
7
Данцев
33
Ароян
15
Кулаков
92
Емельянов
10
Фидлер
20
Бумаль
58
Эль Кабир
17
Димитров
10
Бикфалви
98
Ильин
3-4-2-1
25
Нигматуллин
30
Идову
21
Белоруков
3
Сиваков
2
Милькович
11
Занев
5
Гол
23
Баланович
7
Рязанцев
77
Гащенков
80
Оланаре
17
Димитров
6
Балажиц
6
Балажиц
17
Димитров
10
Фидлер
94
Евсеев
94
Евсеев
10
Фидлер
98
Ильин
97
Портнягин
97
Портнягин
98
Ильин
80
Оланаре
26
Браун Форбс
26
Браун Форбс
80
Оланаре
5
Гол
8
Огуде
8
Огуде
5
Гол
7
Рязанцев
20
Комолов
20
Комолов
7
Рязанцев
Остались в запасе
Урал
Амкар-Пермь
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
60
Владислав Полетаев
ВР
1
Олег Баклов
ВР
6
Доминик Динга
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
Главный тренер
Александр Тарханов
77
Михаил Костюков
ПВ
1
Дмитрий Хомич
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
6
Секу Конде
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
32
Иван Мельников
ЦП
19
Алексей Гасилин
ЦФ
10
Дарко Бодул
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Остались в запасе
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
60
Владислав Полетаев
ВР
1
Олег Баклов
ВР
6
Доминик Динга
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
Остались в запасе
77
Михаил Костюков
ПВ
1
Дмитрий Хомич
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
6
Секу Конде
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
32
Иван Мельников
ЦП
19
Алексей Гасилин
ЦФ
10
Дарко Бодул
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Главный тренер
Вадим Евсеев
Статистика матча Урал - Амкар-Пермь
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
Где смотреть матч:
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