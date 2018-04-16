Игрок «Амкара» Конде: «Изучаю русский по сериалам ТНТ. С Пермью познакомился по «Реальным пацанам»

Защитник пермского «Амкара» Секу Конде рассказал о своем изучении русского языка. Африканцу помогают телесериалы.

– Кто помогал тебе изучать русский язык?

– Никто. В Украине у меня вообще не было друзей рядом. Я просто был один. Клуб, база, гулять никуда не выходил. После тренировки я смотрел в своей комнате фильмы, сериалы, по которым изучал русский язык.

– По каким?

– Смотрел «Универ», «Зайцев+1», «Реальные пацаны». Про Пермь оттуда впервые узнал.