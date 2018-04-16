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    Игрок «Амкара» Конде: «Изучаю русский по сериалам ТНТ. С Пермью познакомился по «Реальным пацанам»

    Защитник пермского «Амкара» Секу Конде рассказал о своем изучении русского языка. Африканцу помогают телесериалы.

    – Кто помогал тебе изучать русский язык?

    – Никто. В Украине у меня вообще не было друзей рядом. Я просто был один. Клуб, база, гулять никуда не выходил. После тренировки я смотрел в своей комнате фильмы, сериалы, по которым изучал русский язык.

    – По каким?

    – Смотрел «Универ», «Зайцев+1», «Реальные пацаны». Про Пермь оттуда впервые узнал.

    Источник: ФК «Амкар»

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    16.04.2018 20:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 16 апреля 2018, 21:41

      Изучает русский по реальным пацанами! По реальным пацанам Карл!

      Александр Сергеич простите мы всё про*Бали...

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