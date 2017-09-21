Защитник «Амкара» Конде: «Русские люди ближе к Европе, чем украинцы»

Защитник «Амкара» Секу Конде рассказал о своей жизни в России и на Украине.

Стоит отметить, что до перехода в клуб из Перми гвинейский футболист выступал за «Днепр» и донецкий «Олимпик».

– В чем разница между Украиной и Россией?

– Во-первых – чемпионат: уровень другой. Во-вторых, страна: Москва лучше любого города на Украине. И русская ментальность больше украинской нравится. Русские люди ближе к Европе, к Америке, видят, как люди там живут. И сама Россия всегда к Европе стремилась. На Украине этого чуть-чуть.

– А в России больше?

– Вот пример. Раньше меня здесь постоянно меня спрашивали: «У тебя в Гвинее есть машина? А телевизор дома есть?» Я отвечал: «У вас все нормально с головой? Я из Гвинеи на велосипеде, что ли, приехал?» В Перми у меня своей машины нет, но я постоянно летаю в Брюссель и Париж – раз 20 в год, может. Сейчас мне такого уже меньше говорят – менталитет поменялся.