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    Защитник «Амкара» Конде: «Русские люди ближе к Европе, чем украинцы»

    Защитник «Амкара» Секу Конде рассказал о своей жизни в России и на Украине.

    Стоит отметить, что до перехода в клуб из Перми гвинейский футболист выступал за «Днепр» и донецкий «Олимпик».

    – В чем разница между Украиной и Россией?

    – Во-первых – чемпионат: уровень другой. Во-вторых, страна: Москва лучше любого города на Украине. И русская ментальность больше украинской нравится. Русские люди ближе к Европе, к Америке, видят, как люди там живут. И сама Россия всегда к Европе стремилась. На Украине этого чуть-чуть.

    – А в России больше?

    – Вот пример. Раньше меня здесь постоянно меня спрашивали: «У тебя в Гвинее есть машина? А телевизор дома есть?» Я отвечал: «У вас все нормально с головой? Я из Гвинеи на велосипеде, что ли, приехал?» В Перми у меня своей машины нет, но я постоянно летаю в Брюссель и Париж – раз 20 в год, может. Сейчас мне такого уже меньше говорят – менталитет поменялся.

    Источник: «Матч ТВ»

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    21.09.2017 16:40
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 21 сентября 2017, 18:26

      ну бибизян-бабуин секу атмачил...

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 21 сентября 2017, 18:01

      Такой нормальный и адекватный Конде... С юмором на вопросы, с настроением в футболе!!... Между полётами в Париж и Брюссель, не забывай защищать Амкар!!!..))

      3
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 21 сентября 2017, 17:26

      очень спорное заявление

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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 21 сентября 2017, 17:04

      чем ближе??? хотя пример привел хоть убей но не в тему

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      Рейтинг: +793

      Dimonadze > x-x-x-x-x 21 сентября 2017, 18:38

      Это да

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      Рейтинг: +22

      Igreks 21 сентября 2017, 16:46

      Тагиииилллл)))

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