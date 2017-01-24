Конде: «Амкар» по итогам чемпионата попадет в Лигу Европы»

Защитник «Амкара» Секу Конде практически уверен, что пермяки по итогам чемпионата финишируют в зоне еврокубков.

«Даю 95% вероятности, что «Амкар» финиширует в еврокубковой зоне. Я верю в свою команду, как и в то, что мы будем играть в Лиге Европы на следующий сезон», – заявил футболист, слова которого приводит «Свободная пресса».

Напомним, что после 17 туров команда Гаджи Гаджиева занимает шестое место в турнирной таблице РФПЛ, лишь одно очко уступая ближайшим конкурентам «Тереку» и «Краснодару».