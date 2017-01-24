Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Конде: «Амкар» по итогам чемпионата попадет в Лигу Европы»

    Защитник «Амкара» Секу Конде практически уверен, что пермяки по итогам чемпионата финишируют в зоне еврокубков.

    «Даю 95% вероятности, что «Амкар» финиширует в еврокубковой зоне. Я верю в свою команду, как и в то, что мы будем играть в Лиге Европы на следующий сезон», – заявил футболист, слова которого приводит «Свободная пресса».

    Напомним, что после 17 туров команда Гаджи Гаджиева занимает шестое место в турнирной таблице РФПЛ, лишь одно очко уступая ближайшим конкурентам «Тереку» и «Краснодару».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.01.2017 16:48
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 24 января 2017, 21:30

      По весне будет все не так.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      dudkadim 24 января 2017, 20:25

      Нуда-нуда !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +837

      eleng 24 января 2017, 18:45

      Ну зная Конде, и его склонность к математике, расчёт процентов кажется очень достоверным, именно 95% вероятность события, и никак не по-другому...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11