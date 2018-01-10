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Георгий Габулов
Георгий Габулов
Завершил карьеру
4 сентября 1988 (38)
#8 | Полузащитник
190 см | 78 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
«СКА-Хабаровск» расторг контракт с Георгием Габуловым
2018.01.10 13:12
Дзагоев и Габуловы примут участие в матче «Легенды Алании»
2017.12.13 17:33
2
Георгий Габулов: «Брат Владимир дал мне все и в футболе, и в жизни»
2017.08.11 12:37
3
«СКА-Хабаровск» объявил о подписании Георгия Габулова
2017.07.28 15:29
3
Георгий Габулов перейдет в «СКА-Хабаровск»
2017.07.28 14:08
4
На зимних сборах Георгий Габулов вернется в общую группу «Оренбурга»
2016.12.17 12:49
Георгий Габулов – игрок «Оренбурга»
2016.08.30 14:11
4
Георгий Габулов станет игроком «Оренбурга»
2016.08.28 13:39
1
Братья Габуловы могут продолжить карьеру в «Арсенале»
2016.06.12 18:02
8
«Крылья Советов» не будут продлевать контракт с Габуловым
2016.05.31 17:56
4
Георгий Габулов пропустит остаток сезона
2016.05.05 16:47
Георгий Габулов: «В обороне «Динамо» не все гладко»
2016.04.12 16:32
2
Георгий Габулов: «Ростов» стал сильнее»
2016.03.01 16:27
4
Товарищеский матч. «Крылья Советов» победили «Мурсию»
2016.02.18 21:37
1
Генеральный директор «Крыльев Советов»: «Сделали предложения Цаллагову и Габулову»
2015.12.31 21:01
Георгий Габулов: «На гол точно наиграли»
2015.09.28 12:06
2
Георгий Габулов планирует забить гол брату Владимиру в четвертом матче
2015.09.25 10:04
Видео
РФПЛ. «Крылья Советов» – «Мордовия». Гол Габулова
2015.09.14 20:31
Георгий Габулов: «Зенит» закидал «Крылья» шапками»
2015.08.30 15:26
3
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