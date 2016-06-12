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Братья Габуловы могут продолжить карьеру в «Арсенале»

12 июня 2016, 18:02
8

Бывший голкипер «Динамо» Владимир Габулов и экс-полузащитник «Крыльев Советов» Георгий Габулов во время летнего трансферного окна могут стать игроками тульского «Арсенала». По информации источника, клуб уже связался с футболистами, однако россияне взяли время на раздумье. Отметим, что на данный момент оба игрока находятся в статусе свободных агентов.

В нынешнем сезоне Владимир Габулов провел за «Динамо» в РФПЛ 23 матча, в которых пропустил 36 голов. На счету Георгия – 22 встречи и четыре забитых мяча.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Арсенал Динамо Крылья Советов Габулов Владимир Габулов Георгий
Комментарии (8)
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толллян
1465744523
Я и забыл что Арсенал может быть тульским
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нейтралитет2
1465744681
Арсенал пытается не хило усилиться
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Аристократ Олжик
1465745216
а я тока хотел написать коммент, что Венгер им лично звонил по телефону. Пытался набрать Гранита Джаку, но сперва трубку поднял Владимир, а потом Георгий. И лишь с третьей попытки ему удалось дозвониться до Гранита
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Salamоn
1465748275
Было бы здорово для них,Тула неплохо усилилась бы
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bk-oleg
1465751894
Пряники)
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никита голоян
1465752867
посмотрим ,как габулов будет оттуда умничать в прессе...Любитель еще тот)))
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1465754079
Теоретически все все могут. А какие предпосылки, основания? С таким же успехом можно было бы написать, например, про братьев Запашных.
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