Братья Габуловы могут продолжить карьеру в «Арсенале»

Бывший голкипер «Динамо» Владимир Габулов и экс-полузащитник «Крыльев Советов» Георгий Габулов во время летнего трансферного окна могут стать игроками тульского «Арсенала». По информации источника, клуб уже связался с футболистами, однако россияне взяли время на раздумье. Отметим, что на данный момент оба игрока находятся в статусе свободных агентов.

В нынешнем сезоне Владимир Габулов провел за «Динамо» в РФПЛ 23 матча, в которых пропустил 36 голов. На счету Георгия – 22 встречи и четыре забитых мяча.