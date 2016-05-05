Георгий Габулов пропустит остаток сезона

Главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен накануне домашнего матча 27-го тура чемпионата России с «Уфой» сообщил, что полузащитник самарцев Георгий Габулов больше не сможет сыграть в этом сезоне из-за травмы.

«Габулов был прооперирован. Эта операция была не очень серьезной, я думаю, что сейчас он чувствует себя нормально. Но уже известно, что в этом сезоне Габулов на поле не появится.

Его мысли сейчас связаны с будущим, с продолжением карьеры. Но гораздо важнее его здоровье. Я надеюсь, что Георгий восстановится в кратчайшие сроки», – сказал бельгийский специалист.