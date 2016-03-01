Георгий Габулов: «Ростов» стал сильнее»

Полузащитник "Крыльев Советов" Георгий Габулов поделился мнением о предстоящей игре РФПЛ с "Ростовом".

"Никакой боязни нет из-за того, что после возобновления чемпионата домашний матч пройдет в Саранске. Наоборот, все в предвкушении возобновления чемпионата. Настраиваемся, готовимся и с нетерпением ждем матча с "Ростовом". Подходим к этой игре в оптимальной форме. Нагрузки никакой дополнительной на нас нет. Что же касается смены поля, то считаю, что в весеннее и осеннее время лучше сыграть на хорошей синтетике, чем на плохом естественном газоне.



Если газон вязкий, то сразу пропадает вся зрелищность. Падают скорости. Жаль только, что не все наши болельщики смогут попасть на эту игру и поболеть за нас. Переживать они смогут лишь у экранов телевизоров. Но все равно мы будем стараться победить и порадовать самарских болельщиков.

"Ростов" стал сильнее. В первом круге я своему бывшему клубу уже забивал. Приятно будет снова огорчить их и сыграть хорошо. Знакомых в "Ростове" осталось много. Эйфории от успехов в команде нет. Курбан Бердыев не дает игрокам задирать носы и расслабляться. Очень следит за настроениями и атмосферой в коллективе, держит их в кулаке", - сказал Габулов.