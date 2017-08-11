Георгий Габулов: «Брат Владимир дал мне все и в футболе, и в жизни»

Полузащитник «СКА-Хабаровска» Георгий Габулов рассказал, какой существенный вклад в его жизнь сделал брат – вратарь тульского «Арсенала» Владимир Габулов.

«Мое желание забить брату? Когда я начинаю шутить на эту тему, он говорит: «Успокойся, малыш». Куда, мол, ты лезешь. Владимир — и старший брат, и тренер, и отец, потому что в Москве мы жили вместе. Наставник, первый человек, который давал мне все — и в футболе, и в жизни. Поддерживал, учил», – рассказал футболист.

В течение своей карьеры 28-летний Георгий Габулов больше всего матчей провел за владикавказскую «Аланию». Туда он приходил три раза, провел в общей сложности 99 матчей и забил 18 голов.