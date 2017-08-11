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    Георгий Габулов: «Брат Владимир дал мне все и в футболе, и в жизни»

    Полузащитник «СКА-Хабаровска» Георгий Габулов рассказал, какой существенный вклад в его жизнь сделал брат – вратарь тульского «Арсенала» Владимир Габулов.

    «Мое желание забить брату? Когда я начинаю шутить на эту тему, он говорит: «Успокойся, малыш». Куда, мол, ты лезешь. Владимир — и старший брат, и тренер, и отец, потому что в Москве мы жили вместе. Наставник, первый человек, который давал мне все — и в футболе, и в жизни. Поддерживал, учил», – рассказал футболист.

    В течение своей карьеры 28-летний Георгий Габулов больше всего матчей провел за владикавказскую «Аланию». Туда он приходил три раза, провел в общей сложности 99 матчей и забил 18 голов.

    Источник: Известия

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    11.08.2017 12:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 12 августа 2017, 07:37

      Брат 2...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 11 августа 2017, 14:28

      На то он и брат...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1564

      Decorhome 11 августа 2017, 13:45

      настоящий брат

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