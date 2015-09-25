Георгий Габулов планирует забить гол брату Владимиру в четвертом матче

Полузащитник самарских «Крыльев Советов« Георгий Габулов, который с четырьмя забитыми мячами является лучшим бомбардиром своей команды, с нетерпением ждет встречи с «Динамо«, так как ворота столичного клуба защищает его брат Владимир Габулов.

«Игра против «Динамо» для меня будет вдвойне интересна, потому что в составе команды-соперника играет мой брат Владимир. Мы трижды встречались друг с другом, и мне ни разу не удавалось забить ему гол. Поэтому настрой будет самый боевой, буду стараться огорчить его забитым голом. А то и дальше придется слушать шуточки в мой адрес. Мы уже давно шутим и подкалываем друг друга накануне матчей. Правда, о предстоящей игре пока не говорили.

Слабые стороны Владимира? Наверное, у каждого футболиста есть свои недочеты. Может быть, я знаю какие-то у него слабости, которыми можно воспользоваться. Но, во-первых, озвучивать их не буду. А во-вторых, я не назову их слабыми, может быть, они чуть слабее его сильных сторон.

Настроение в команде нормальное, мы одержали волевую победу в Тамбове в матче на Кубок России. Команда находится в хорошем состоянии, и в игре с «Локомотивом» у нас были шансы на хороший результат, но мы пропустили из-за элементарных ошибок. Мы уже их разобрали и двигаемся дальше.

У «Динамо» хороший состав, несмотря на то что команду покинули легионеры. Они играют в комбинационный футбол, хорошо держат мяч. Будет непросто против «Динамо», тем приятнее будет такого соперника обыграть. Если все 11 игроков проявят свои лучшие качества, выложатся на 100%, думаю, мы как минимум не пропустим. А может быть, и выиграем. Нам надо хорошо играть тактически и выполнять установку тренера», – сказал Габулов.

Матч 10-го тура российской Премьер-лиги «Крыльев Советов» против «Динамо» пройдет в воскресенье, 27 сентября, в 13:30 по московскому времени.