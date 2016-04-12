Георгий Габулов: «В обороне «Динамо» не все гладко»

Полузащитник «Крыльев Советов» Георгий Габулов перед матчем 24-го тура российской Премьер-лиги с «Динамо» вспоминает две предыдущие встречи с москвичами в этом сезоне.

«В обоих матчах мы не смогли реализовать свои моменты. Думаю, в ближайшем противостоянии будем действовать гораздо агрессивнее в атаке. С «Динамо» мы соседствуем в турнирной таблице, а последние игры москвичей показывают, что в обороне у них не все гладко. Этим нужно пользоваться, забивать свои мячи и побеждать. И, конечно, внимательно играть в обороне – «Динамо» в защите тоже отсиживаться не будет. Вообще, о другом исходе, кроме победы, даже не думаем. Нам нужны очки», – заявил Габулов.

Напомним, что «Крылья Советов» в этом сезоне встречались дважды с «Динамо» – в чемпионате (0:0) и в Кубке России (0:1). Очередная встреча намечена на воскресенье, 17 апреля.