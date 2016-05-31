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«Крылья Советов» не будут продлевать контракт с Габуловым

31 мая 2016, 17:56
4

«Крылья Советов» отказались продлевать соглашение с хавбеком Георгием Габуловым, срок которого завершится в конце июня этого года. Как заявил сам футболист, инициатором такого решения стал главный тренер команды Франк Веркаутерен.

«У меня был разговор с одним из руководителей «Крыльев». Клуб принял решение не продлевать со мной контракт. Как я понял, это решение главного тренера команды. Контракт со мной продлен не будет.

Сейчас я нахожусь в отпуске. Конечно, я буду искать себе новую команду. Есть ли у меня какие-то предложения? Интерес ко мне проявляют, но пока все поверхностно. Люди будут заниматься вопросом моего трудоустройства», – сказал Габулов.

Напомним, хавбек выступает за самарский клуб с 2014-го года. В завершившемся сезоне он провел 22 игры в РФПЛ и записал на свой счет четыре забитых мяча.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Габулов Георгий
Комментарии (4)
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kupryaev
1464709919
никогда не нравился он,но странное решение учитывая важность забитых им мячей
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MonTee
1464713279
ну новостей про уход из кс уже достаточно, когда приходить начнут? :D
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himik2-62
1464729470
тебя в динаме наверно ждут,вместо братана
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-Olezhek-
1464775597
А кто играть то будет?
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