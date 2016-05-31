«Крылья Советов» не будут продлевать контракт с Габуловым

«Крылья Советов» отказались продлевать соглашение с хавбеком Георгием Габуловым, срок которого завершится в конце июня этого года. Как заявил сам футболист, инициатором такого решения стал главный тренер команды Франк Веркаутерен.

«У меня был разговор с одним из руководителей «Крыльев». Клуб принял решение не продлевать со мной контракт. Как я понял, это решение главного тренера команды. Контракт со мной продлен не будет.

Сейчас я нахожусь в отпуске. Конечно, я буду искать себе новую команду. Есть ли у меня какие-то предложения? Интерес ко мне проявляют, но пока все поверхностно. Люди будут заниматься вопросом моего трудоустройства», – сказал Габулов.

Напомним, хавбек выступает за самарский клуб с 2014-го года. В завершившемся сезоне он провел 22 игры в РФПЛ и записал на свой счет четыре забитых мяча.