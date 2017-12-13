Дзагоев и Габуловы примут участие в матче «Легенды Алании»

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев сообщил на своем официальном сайте, что 16 декабря во Владикавказе состоится товарищеский футбольный матч под названием «Легенды Алании».

В нем примет участие команда действующих осетинских профессиональных футболистов (включая Дзагоева, братьев Габуловых и других), а также команда чемпионов России-1996 в составе «Алании» (включая Заура Хапова, Джамбулада Базаева и других).

«Идея провести этот матч возникла несколько лет назад. Когда мы озвучили ее ребятам, воспитанникам осетинской школы футбола, они с огромным воодушевлением согласились принять участие. В этом году все спланировали свои графики так, чтобы обязательно приехать 16 декабря во Владикавказ. В отсутствие большого футбола в Осетии нам хотелось организовать праздник для местных болельщиков. Это основная задача.

Также мы хотим показать всей стране, как много осетинских футболистов играет сейчас в ведущих российских клубах, показать связь поколений. Мы все росли на победах «Алании» в чемпионате России и еврокубках. Несмотря на все трудности, осетинская школа футбола жива, растит таланты и выпускает их в большой футбол. Знаю, что этот матч пройдет с большим количеством замен», – сказал Владимир Габулов.

Игра пройдет на владикавказском стадионе «Спартак».