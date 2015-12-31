Генеральный директор «Крыльев Советов»: «Сделали предложения Цаллагову и Габулову»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Зураб Циклаури рассказал о ситуации с продлением контрактов Ибрагима Цаллагова и Георгия Габулова.

«Что касается контрактов Цаллагова и Габулова, то всякое может быть в процессе переговоров. Мы свои предложения этим игрокам сделали. Переговоры ведутся достаточно долгое время, сейчас слово за игроками. Несмотря на это, мы не останавливаемся и ищем какие-то запасные варианты. Повторюсь, Цаллагову и Габулову мы сделали предложения. Ждем от них ответа», – отметил Циклаури.