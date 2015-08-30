Георгий Габулов: «Зенит» закидал «Крылья» шапками»

Полузащитник «Крыльев Советов» Георгий Габулов прокомментировал победу над «Зенитом» в рамках 7-го тура РФПЛ.

«Мне показалось, что у «Зенита» немного шапкозакидательское настроение было. И в их игре прослеживается «халкозависимость». Все играют на Халка, Халк играет сам на себя, как мне показалось, чересчур много. Но это проблемы «Зенита», мы же отталкивались от себя и решали свои задачи. Обсуждали, что нужно закрыть его (Халка) левую ногу. Но кроме Халка (у «Зенита») есть целая группа футболистов, которая умеет делать результат», – заявил Габулов.