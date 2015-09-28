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    Георгий Габулов: «На гол точно наиграли»

    Полузащитник «Крыльев Советов« Георгий Габулов списал на невезение ничейный результат матча 10-го тура российской Премьер-лиги с «Динамо« (0:0).

    «Конечно же, очень хотел забить гол брату. Давно такого уже не случалось. Моментов мы создали достаточно, чтобы забить. На гол точно наиграли. Но немного не повезло. Поле было не очень хорошего качества.

    Сегодня, повторюсь, нам немного не повезло. Будем готовиться к следующим играм. С братом никаких споров не заключали ни перед матчем, ни перед сезоном. Просто подшучивали друг над другом. Когда выходишь на поле, обо всем таком забываешь. Нужно профессионально выполнять свою работу», – рассказал Габулов.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    28.09.2015 12:06
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    Комментарии (3)
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    sir_Alex
    1443433818
    Наиграли, но не забили. Бывает.
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    Go-o-ol
    1443439669
    думаю это правильно для нормального человека,в Крыльях есть старание,желание,они молодцы.А у Динамо,есть игроки но нет игры...
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    ologreds
    1694997087
    numo443731
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