Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
СКА-Хабаровск - Тосно
СКА-Хабаровск - Тосно: обзор матча 04 марта 2018
СКА-Хабаровск
04.03.2018, воскресенье, 11:00
Россия. Премьер-лига, 21 тур
0 : 1
Завершен
Тосно
69'
Р. Мирзов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Тосно
90'
+2
Желтая карточка
М. Опарин
88'
Замена
А. Карницкий
️️️️
Н. Роша
80'
Замена
А. Макаров
️️️️
Р. Мирзов
76'
Замена
Н. Труйич
️️️️
В. Галиулин
Замена
М. Маркович
️️️️
Л. Секульски
75'
Желтая карточка
А. Самсонов
72'
69'
ГОЛ! 0:1!
Р. Мирзов
67'
Желтая карточка
И. Жигулев
Замена
Н. Калинский
️️️️
Е. Баляйкин
67'
Замена
К. Савичев
️️️️
В. Федотов
46'
41'
Желтая карточка
Е. Чернов
Желтая карточка
Н. Тубич
39'
Желтая карточка
Д. Богаев
30'
24'
Желтая карточка
Р. Мирзов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
56
Александр Довбня
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
19
Виталий Федотов
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
22
Лукаш Секульски
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Тосно
1
Михаил Опарин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
4
Марко Полетанович
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
88
Павел Погребняк
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
5
Нуну Роша
ЦФ
СКА-Хабаровск
55
Александр Криворучко
ВР
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
21
Георгий Махатадзе
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
26
Александр Черевко
ЦФ
13
Мирослав Маркович
ЦФ
Тосно
12
Василий Лукичев
ВР
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
11
Александр Макаров
ЦП
14
Александр Карницкий
ЦП
11
Рикардиньо
АП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
77
Никола Труйич
ЦФ
4-1-4-1
56
Довбня
10
Никифоров
51
Карпов
4
Тубич
70
Кабутов
18
Карасев
19
Федотов
8
Самсонов
32
Баляйкин
88
Богаев
22
Секульски
4-3-3
1
Опарин
34
Маргасов
25
Буйволов
20
Дугалич
23
Чернов
4
Полетанович
10
Жигулев
21
Галиулин
5
Роша
27
Мирзов
88
Погребняк
19
Федотов
4
Савичев
4
Савичев
19
Федотов
32
Баляйкин
78
Калинский
78
Калинский
32
Баляйкин
22
Секульски
13
Маркович
13
Маркович
22
Секульски
27
Мирзов
11
Макаров
11
Макаров
27
Мирзов
5
Роша
14
Карницкий
14
Карницкий
5
Роша
21
Галиулин
77
Труйич
77
Труйич
21
Галиулин
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Тосно
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
21
Георгий Махатадзе
ЦП
55
Александр Криворучко
ВР
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
26
Александр Черевко
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
12
Василий Лукичев
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
11
Рикардиньо
АП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Остались в запасе
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
21
Георгий Махатадзе
ЦП
55
Александр Криворучко
ВР
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
26
Александр Черевко
ЦФ
Остались в запасе
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
12
Василий Лукичев
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
11
Рикардиньо
АП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Статистика матча СКА-Хабаровск - Тосно
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
им. В.И. Ленина
Где смотреть матч:
Наш футбол
Новости команд
Все
СКА-Хабаровск
Тосно
Первая лига: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ротора» на победу в матче 18-го тура
09:32
Первая лига России: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ленинградца» на победу в матче 19 тура
14 ноября
«Ленинградец» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Ленинградца» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
«Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Первая лига: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ротора» на победу в матче 18-го тура
09:32
Первая лига России: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ленинградца» на победу в матче 19 тура
14 ноября
«Ленинградец» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Ленинградца» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
«Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Тосно» – «Череповец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Тосно» – «Череповец»: кто победит в матче 2-го раунда FONBET Кубка России 2026/2027
11 августа
«Кировец-Восхождение» – «Тосно»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июля 2026
29 июля
«Кировец» – «Тосно»: кто победит в матче первого раунда Кубка России 2026/2027
28 июля
«Анжи» и «Тосно» вернулись в число участников Кубка России
19 июня
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+