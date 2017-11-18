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СКА-Хабаровск - ЦСКА
СКА-Хабаровск - ЦСКА: обзор матча 18 ноября 2017
СКА-Хабаровск
18.11.2017, суббота, 12:00
Россия. Премьер-лига, 17 тур
2 : 4
Завершен
ЦСКА
5'
Д. Дедечко
81'
М. Маркович
12'
А. Дзагоев
74'
П. Вернблум
83'
П. Вернблум
90+3'
Витиньо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - ЦСКА
90'
+3
ГОЛ! 2:4!
Витиньо
Пас отдал
А. Дзагоев
85'
Замена
К. Кучаев
️️️️
Г. Миланов
84'
Травма
Г. Миланов
83'
ГОЛ! 2:3!
П. Вернблум
Пас отдал
Б. Натхо
ГОЛ! 2:2!
М. Маркович
Пас отдал
А. Барбаро
81'
77'
Желтая карточка
А. Головин
74'
ГОЛ! 1:2!
П. Вернблум
Пас отдал
А. Головин
62'
Замена
К. Набабкин
️️️️
А. Гордюшенко
Желтая карточка
А. Димидко
61'
56'
Желтая карточка
А. Дзагоев
Желтая карточка
В. Никифоров
52'
Замена
В. Федотов
️️️️
М. Казанков
46'
Замена
А. Барбаро
️️️️
К. Савичев
46'
24'
Замена
Г. Миланов
️️️️
А. Березуцкий
20'
Травма
А. Березуцкий
12'
ГОЛ! 1:1!
А. Дзагоев
ГОЛ! 1:0!
Д. Дедечко
Пас отдал
П. Карасев
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
56
Александр Довбня
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
88
Георгий Наваловский
ЛАЗ
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
2
Александр Димидко
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
69
Денис Дедечко
ОП
60
Максим Казанков
ПВ
13
Мирослав Маркович
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛАЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
11
Витиньо
ЛВ
10
Бибрас Натхо
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
10
Александр Головин
АП
19
Понтус Вернблум
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
СКА-Хабаровск
55
Александр Криворучко
ВР
44
Максим Тишкин
ПЗ
7
Алехандро Барбаро
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
91
Венцислав Христов
ЦФ
9
Руслан Корян
ЦФ
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
17
Георгий Миланов
ЦП
11
Александр Макаров
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
80
Аарон Оланаре
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
3-5-1-1
56
Довбня
4
Гришко
2
Димидко
5
Эдиев
88
Наваловский
10
Никифоров
18
Карасев
69
Дедечко
4
Савичев
60
Казанков
13
Маркович
3-2-2-2-1
35
Акинфеев
6
Березуцкий
5
Васин
24
Березуцкий
10
Натхо
42
Щенников
66
Дзагоев
72
Гордюшенко
10
Головин
11
Витиньо
19
Вернблум
4
Савичев
7
Барбаро
7
Барбаро
4
Савичев
60
Казанков
19
Федотов
19
Федотов
60
Казанков
Миланов
18
Кучаев
18
Кучаев
Миланов
72
Гордюшенко
14
Набабкин
14
Набабкин
72
Гордюшенко
6
Березуцкий
17
Миланов
17
Миланов
6
Березуцкий
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
ЦСКА
55
Александр Криворучко
ВР
44
Максим Тишкин
ПЗ
32
Евгений Баляйкин
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
91
Венцислав Христов
ЦФ
9
Руслан Корян
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
1
Илья Помазун
ВР
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
11
Александр Макаров
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
80
Аарон Оланаре
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
55
Александр Криворучко
ВР
44
Максим Тишкин
ПЗ
32
Евгений Баляйкин
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
91
Венцислав Христов
ЦФ
9
Руслан Корян
ЦФ
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
11
Александр Макаров
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
80
Аарон Оланаре
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча СКА-Хабаровск - ЦСКА
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Стадион:
им. В.И. Ленина
Где смотреть матч:
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