Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Арсенал - СКА-Хабаровск
Арсенал - СКА-Хабаровск: обзор матча 24 июля 2017
Арсенал
24.07.2017, понедельник, 19:30
Россия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
18'
С. Ткачев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - СКА-Хабаровск
Желтая карточка
Г. Чаушич
90'
+4
Желтая карточка
В. Габулов
90'
+4
Замена
И. Максимов
️️️️
К. Берхамов
83'
Замена
И. Горбатенко
️️️️
С. Ткачев
79'
67'
Замена
Н. Калинский
️️️️
Е. Баляйкин
61'
Замена
А. Кобялко
️️️️
Х. Эдуардо Лескано
55'
Замена
В. Федотов
️️️️
М. Казанков
Замена
Л. Джорджевич
️️️️
Ф. Расич
46'
40'
Желтая карточка
А. Черевко
31'
Желтая карточка
М. Казанков
ГОЛ! 1:0!
С. Ткачев
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
30
Владимир Габулов
ВР
77
Михаил Александров
ЛАЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
55
Александру Бурчану
ОП
23
Горан Чаушич
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
19
Федерико Расич
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
СКА-Хабаровск
56
Александр Довбня
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
69
Денис Дедечко
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
60
Максим Казанков
ПВ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
9
Руслан Корян
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
27
Артем Мингазов
ОП
78
Илья Максимов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
СКА-Хабаровск
55
Александр Криворучко
ВР
4
Константин Савичев
ПЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
30
Алексей Друзин
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
22
Антон Кобялко
ЦФ
3-2-3-2
30
Габулов
88
Григалава
6
Беляев
31
Сунзу
77
Александров
55
Бурчану
23
Чаушич
7
Берхамов
11
Ткачев
19
Расич
99
Шевченко
4-2-1-3
56
Довбня
15
Пуцко
5
Эдиев
4
Гришко
10
Никифоров
69
Дедечко
32
Баляйкин
60
Казанков
26
Черевко
9
Корян
23
Лескано
7
Берхамов
78
Максимов
78
Максимов
7
Берхамов
11
Ткачев
23
Горбатенко
23
Горбатенко
11
Ткачев
19
Расич
19
Джорджевич
19
Джорджевич
19
Расич
32
Баляйкин
78
Калинский
78
Калинский
32
Баляйкин
60
Казанков
19
Федотов
19
Федотов
60
Казанков
23
Лескано
22
Кобялко
22
Кобялко
23
Лескано
Остались в запасе
Арсенал
СКА-Хабаровск
27
Артем Мингазов
ОП
36
Михаил Левашов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
4
Константин Савичев
ПЗ
55
Александр Криворучко
ВР
44
Максим Тишкин
ПЗ
30
Алексей Друзин
ЦП
Главный тренер
Алексей Поддубский
Остались в запасе
27
Артем Мингазов
ОП
36
Михаил Левашов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
Остались в запасе
4
Константин Савичев
ПЗ
55
Александр Криворучко
ВР
44
Максим Тишкин
ПЗ
30
Алексей Друзин
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Алексей Поддубский
Статистика матча Арсенал - СКА-Хабаровск
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
Наш Футбол
Новости команд
Все
Арсенал
СКА-Хабаровск
ЦСКА разгромил команду Аленичева
14 ноября
Первая лига России: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ленинградца» на победу в матче 19 тура
14 ноября
«Ленинградец» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Ленинградца» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
«Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
ЦСКА разгромил команду Аленичева
14 ноября
Тренер «Нижнего Новгорода» прокомментировал разгром команды Аленичева
31 октября
3
Аленичев публично извинился перед фанатами тульского «Арсенала»
31 октября
3
«Нижний Новгород» – «Арсенал Тула»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Первая лига России: шансы «Нижнего Новгорода» и «Арсенала Тулы» на победу в матче 16-го тура
29 октября
Первая лига России: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ленинградца» на победу в матче 19 тура
14 ноября
«Ленинградец» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Ленинградца» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
«Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Первая лига России: шансы «Нефтехимика» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 16-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+