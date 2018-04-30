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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - СКА-Хабаровск
Уфа - СКА-Хабаровск: обзор матча 30 апреля 2018
Уфа
30.04.2018, понедельник, 11:30
Россия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
3'
Д. Сысуев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - СКА-Хабаровск
Замена
А. Засеев
️️️️
С. Игбун
90'
+2
80'
Замена
М. Казанков
️️️️
К. Савичев
74'
Желтая карточка
А. Самсонов
Замена
И. Обляков
️️️️
Д. Живоглядов
68'
64'
Замена
Л. Секульски
️️️️
А. Аделейе
Замена
В. Кротов
️️️️
Д. Сысуев
58'
54'
Замена
В. Федотов
️️️️
П. Карасев
36'
Желтая карточка
А. Аделейе
15'
Желтая карточка
Д. Гришко
ГОЛ! 1:0!
Д. Сысуев
Пас отдал
С. Игбун
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
29
Иван Пауревич
ОП
10
Веролюб Салатич
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
СКА-Хабаровск
56
Александр Довбня
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
8
Артем Самсонов
ЦП
26
Александр Черевко
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
13
Мирослав Маркович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Передня
Уфа
88
Гиорги Шелия
ВР
40
Алексей Чернов
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
13
Азамат Засеев
ОП
57
Вячеслав Кротов
АП
10
Иван Обляков
АП
7
Кеинде Фатай
ЦФ
СКА-Хабаровск
55
Александр Криворучко
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
6
Сергей Макаров
ПЗ
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
19
Виталий Федотов
ЦП
60
Максим Казанков
ПВ
22
Лукаш Секульски
ЦФ
3-3-1-2
31
Беленов
24
Неделчару
4
Никитин
3
Аликин
33
Сухов
29
Пауревич
89
Стоцкий
10
Салатич
44
Игбун
8
Сысуев
3-3-1-3
56
Довбня
8
Аделейе
4
Гришко
88
Наваловский
4
Савичев
18
Карасев
5
Эдиев
8
Самсонов
13
Маркович
99
Канунников
26
Черевко
8
Сысуев
57
Кротов
57
Кротов
8
Сысуев
44
Игбун
13
Засеев
13
Засеев
44
Игбун
27
Живоглядов
10
Обляков
10
Обляков
27
Живоглядов
4
Савичев
60
Казанков
60
Казанков
4
Савичев
18
Карасев
19
Федотов
19
Федотов
18
Карасев
8
Аделейе
22
Секульски
22
Секульски
8
Аделейе
Остались в запасе
Уфа
СКА-Хабаровск
88
Гиорги Шелия
ВР
40
Алексей Чернов
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
7
Кеинде Фатай
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
55
Александр Криворучко
ВР
6
Сергей Макаров
ПЗ
Главный тренер
Сергей Передня
Остались в запасе
88
Гиорги Шелия
ВР
40
Алексей Чернов
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
7
Кеинде Фатай
ЦФ
Остались в запасе
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
55
Александр Криворучко
ВР
6
Сергей Макаров
ПЗ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Сергей Передня
Статистика матча Уфа - СКА-Хабаровск
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
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