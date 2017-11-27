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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
СКА-Хабаровск - Локомотив
СКА-Хабаровск - Локомотив: обзор матча 27 ноября 2017
СКА-Хабаровск
27.11.2017, понедельник, 12:00
Россия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 2
Завершен
Локомотив
17'
В. Федотов
15'
А. Черевко (АГ)
90+3'
Д. Фарфан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Локомотив
90'
+3
Пенальти не реализован!
Д. Фарфан
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
Д. Фарфан
Желтая карточка
Д. Дедечко
90'
+2
Желтая карточка
А. Довбня
90'
+1
88'
Желтая карточка
Т. Михалик
Замена
М. Тишкин
️️️️
А. Черевко
85'
83'
Замена
Д. Баринов
️️️️
В. Игнатьев
68'
Замена
Эдер
️️️️
А. Миранчук
Замена
М. Казанков
️️️️
В. Федотов
58'
Желтая карточка
А. Димидко
43'
ГОЛ! 1:1!
В. Федотов
17'
15'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Черевко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
56
Александр Довбня
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
2
Александр Димидко
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
26
Александр Черевко
ЦФ
13
Мирослав Маркович
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
27
Игорь Денисов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
59
Алексей Миранчук
АП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
СКА-Хабаровск
55
Александр Криворучко
ВР
44
Максим Тишкин
ПЗ
7
Алехандро Барбаро
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
60
Максим Казанков
ПВ
91
Венцислав Христов
ЦФ
9
Руслан Корян
ЦФ
Локомотив
30
Никита Медведев
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
8
Роман Тугарев
ЛВ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
25
Даниил Куликов
ОП
88
Иван Галанин
ЦП
24
Эдер
ЦФ
4-1-3-2
56
Довбня
10
Никифоров
88
Наваловский
4
Гришко
4
Савичев
18
Карасев
2
Димидко
69
Дедечко
19
Федотов
13
Маркович
26
Черевко
4-1-2-2-1
1
Коченков
20
Игнатьев
4
Кверквелия
17
Михалик
29
Денисов
27
Денисов
99
Фернандеш
18
Коломейцев
21
Миранчук
59
Миранчук
8
Фарфан
19
Федотов
60
Казанков
60
Казанков
19
Федотов
26
Черевко
44
Тишкин
44
Тишкин
26
Черевко
20
Игнатьев
6
Баринов
6
Баринов
20
Игнатьев
21
Миранчук
24
Эдер
24
Эдер
21
Миранчук
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Локомотив
7
Алехандро Барбаро
ЦП
55
Александр Криворучко
ВР
78
Николай Калинский
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
91
Венцислав Христов
ЦФ
9
Руслан Корян
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
8
Роман Тугарев
ЛВ
88
Иван Галанин
ЦП
30
Никита Медведев
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
25
Даниил Куликов
ОП
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
7
Алехандро Барбаро
ЦП
55
Александр Криворучко
ВР
78
Николай Калинский
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
91
Венцислав Христов
ЦФ
9
Руслан Корян
ЦФ
Остались в запасе
8
Роман Тугарев
ЛВ
88
Иван Галанин
ЦП
30
Никита Медведев
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
25
Даниил Куликов
ОП
Главный тренер
Алексей Поддубский
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча СКА-Хабаровск - Локомотив
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
им. В.И. Ленина
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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