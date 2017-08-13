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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
СКА-Хабаровск - Рубин
СКА-Хабаровск - Рубин: обзор матча 13 августа 2017
СКА-Хабаровск
13.08.2017, воскресенье, 11:00
Россия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Рубин
82'
В. Христов
90+2'
М. Цакташ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Рубин
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
М. Цакташ
Пас отдал
Г. Карадениз
Желтая карточка
М. Казанков
90'
+1
87'
Замена
А. Сонг
️️️️
Е. Сорокин
ГОЛ! 1:0!
В. Христов
82'
Желтая карточка
Д. Дедечко
79'
Замена
В. Христов
️️️️
В. Федотов
76'
75'
Желтая карточка
М. Бауэр
71'
Замена
М. Цакташ
️️️️
Р. Рочина
68'
Замена
С. Азмун
️️️️
Р. Жемалетдинов
Замена
М. Казанков
️️️️
Г. Габулов
65'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
56
Александр Довбня
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
19
Виталий Федотов
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
8
Георгий Габулов
ЦП
13
Мирослав Маркович
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
Главный тренер
Курбан Бердыев
СКА-Хабаровск
55
Александр Криворучко
ВР
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
78
Николай Калинский
ЦП
60
Максим Казанков
ПВ
91
Венцислав Христов
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
Рубин
1
Александр Фильцов
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
21
Георгий Махатадзе
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
10
Мийо Цакташ
ЦП
20
Сердар Азмун
ЦФ
4-5-1
56
Довбня
10
Никифоров
88
Наваловский
15
Пуцко
5
Эдиев
32
Баляйкин
69
Дедечко
2
Димидко
8
Габулов
19
Федотов
13
Маркович
3-3-2-2
1
Рыжиков
30
Кудряшов
13
Гранат
28
Сорокин
26
Бауэр
6
М'Вила
3
Набиуллин
21
Оздоев
61
Карадениз
16
Рочина
10
Жемалетдинов
8
Габулов
60
Казанков
60
Казанков
8
Габулов
19
Федотов
91
Христов
91
Христов
19
Федотов
28
Сорокин
8
Сонг
8
Сонг
28
Сорокин
16
Рочина
10
Цакташ
10
Цакташ
16
Рочина
10
Жемалетдинов
20
Азмун
20
Азмун
10
Жемалетдинов
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Рубин
4
Константин Савичев
ПЗ
55
Александр Криворучко
ВР
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
78
Николай Калинский
ЦП
26
Александр Черевко
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
21
Георгий Махатадзе
ЦП
1
Александр Фильцов
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
4
Константин Савичев
ПЗ
55
Александр Криворучко
ВР
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
78
Николай Калинский
ЦП
26
Александр Черевко
ЦФ
Остались в запасе
21
Георгий Махатадзе
ЦП
1
Александр Фильцов
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
Главный тренер
Алексей Поддубский
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча СКА-Хабаровск - Рубин
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
им. В.И. Ленина
Где смотреть матч:
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