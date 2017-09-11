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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - СКА-Хабаровск
Урал - СКА-Хабаровск: обзор матча 11 сентября 2017
Урал
11.09.2017, понедельник, 17:30
Россия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
СКА-Хабаровск
54'
Г. Чантурия (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - СКА-Хабаровск
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Чантурия
54'
44'
Желтая карточка
М. Казанков
40'
Желтая карточка
Г. Габулов
Желтая карточка
В. Ароян
40'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
7
Александр Данцев
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
20
Петрус Бумаль
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
9
Георгий Чантурия
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
17
Николай Димитров
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
СКА-Хабаровск
56
Александр Довбня
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
26
Александр Черевко
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
8
Георгий Габулов
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
60
Максим Казанков
ПВ
13
Мирослав Маркович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Жуков
Урал
13
Андрей Тимофеев
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
СКА-Хабаровск
55
Александр Криворучко
ВР
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
91
Венцислав Христов
ЦФ
4-2-3-1
31
Годзюр
33
Ароян
23
Чернов
7
Данцев
15
Кулаков
92
Емельянов
20
Бумаль
40
Бавин
9
Чантурия
94
Евсеев
17
Димитров
3-5-1-1
56
Довбня
15
Пуцко
5
Эдиев
10
Никифоров
26
Черевко
8
Габулов
32
Баляйкин
2
Димидко
69
Дедечко
60
Казанков
13
Маркович
Остались в запасе
Урал
СКА-Хабаровск
13
Андрей Тимофеев
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
4
Константин Савичев
ПЗ
55
Александр Криворучко
ВР
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
18
Павел Карасев
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
91
Венцислав Христов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Жуков
Остались в запасе
13
Андрей Тимофеев
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
Остались в запасе
4
Константин Савичев
ПЗ
55
Александр Криворучко
ВР
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
18
Павел Карасев
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
91
Венцислав Христов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Главный тренер
Сергей Жуков
Статистика матча Урал - СКА-Хабаровск
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Антон Кобзев (Москва)
Дмитрий Чельцов (Москва)
Резервный судья:
Станислав Васильев (Ижевск)
Инспектор:
Юрий Баскаков (Москва)
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
Где смотреть матч:
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