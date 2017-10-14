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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - СКА-Хабаровск
Динамо - СКА-Хабаровск: обзор матча 14 октября 2017
Динамо
14.10.2017, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 13 тур
2 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
18'
А. Козлов
79'
А. Ташаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - СКА-Хабаровск
ГОЛ! 2:0!
А. Ташаев
Пас отдал
Т. Шунич
79'
Замена
Х. Тиам
️️️️
Ф. Бечирай
78'
73'
Замена
А. Барбаро
️️️️
Н. Калинский
Замена
Н. Обольский
️️️️
А. Зотов
69'
Замена
И. Цаллагов
️️️️
Г. Морозов
65'
61'
Замена
В. Христов
️️️️
Г. Габулов
56'
Замена
К. Савичев
️️️️
А. Черевко
ГОЛ! 1:0!
А. Козлов
Пас отдал
А. Ташаев
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
21
Александр Зотов
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
9
Фатош Бечирай
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
СКА-Хабаровск
56
Александр Довбня
ВР
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
2
Александр Димидко
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
8
Георгий Габулов
ЦП
60
Максим Казанков
ПВ
13
Мирослав Маркович
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
23
Хали Тиам
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
11
Антон Терехов
ПВ
9
Николай Обольский
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
14
Вандерсон
ЦФ
СКА-Хабаровск
55
Александр Криворучко
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
7
Алехандро Барбаро
ЦП
91
Венцислав Христов
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Шунин
34
Козлов
8
Хольмен
44
Шунич
18
Морозов
11
Темников
21
Зотов
23
Соснин
41
Сапета
88
Ташаев
9
Бечирай
3-4-1-2
56
Довбня
4
Гришко
15
Пуцко
88
Наваловский
78
Калинский
69
Дедечко
8
Габулов
2
Димидко
60
Казанков
26
Черевко
13
Маркович
18
Морозов
15
Цаллагов
15
Цаллагов
18
Морозов
9
Бечирай
23
Тиам
23
Тиам
9
Бечирай
21
Зотов
9
Обольский
9
Обольский
21
Зотов
78
Калинский
7
Барбаро
7
Барбаро
78
Калинский
26
Черевко
4
Савичев
4
Савичев
26
Черевко
8
Габулов
91
Христов
91
Христов
8
Габулов
Остались в запасе
Динамо
СКА-Хабаровск
77
Анатолий Катрич
ПВ
31
Игорь Лещук
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
11
Антон Терехов
ПВ
88
Павел Погребняк
ЦФ
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
55
Александр Криворучко
ВР
44
Максим Тишкин
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
Главный тренер
Алексей Поддубский
Остались в запасе
77
Анатолий Катрич
ПВ
31
Игорь Лещук
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
11
Антон Терехов
ПВ
88
Павел Погребняк
ЦФ
14
Вандерсон
ЦФ
Остались в запасе
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
55
Александр Криворучко
ВР
44
Максим Тишкин
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Главный тренер
Алексей Поддубский
Статистика матча Динамо - СКА-Хабаровск
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
Наш Футбол
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