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Ахмат - СКА-Хабаровск
Ахмат - СКА-Хабаровск: обзор матча 31 марта 2018
Ахмат
31.03.2018, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 24 тур
0 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - СКА-Хабаровск
90'
Замена
Л. Секульски
️️️️
А. Самсонов
85'
Замена
К. Савичев
️️️️
А. Черевко
Замена
Раванелли
️️️️
Л. Жаба
81'
79'
Замена
Н. Калинский
️️️️
С. Макаров
Желтая карточка
З. Садаев
78'
Замена
З. Садаев
️️️️
А. Швец
74'
Замена
О. Роши
️️️️
М. Митришев
60'
40'
Желтая карточка
И. Эдиев
Желтая карточка
О. Иванов
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
0
Антон Швец
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
8
Лео Жаба
ПВ
95
Магомед Митришев
ПВ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
СКА-Хабаровск
55
Александр Криворучко
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
6
Сергей Макаров
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
8
Артем Самсонов
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
2
Родолфо
ЦЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
95
Аюб Бацуев
ОП
21
Одисе Роши
ЦП
12
Раванелли
АП
10
Идрис Умаев
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
СКА-Хабаровск
38
Александр Акишин
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
78
Николай Калинский
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
22
Лукаш Секульски
ЦФ
4-3-2-1
1
Городов
3
Плиев
13
Семенов
4
Анхель
5
Мохаммади
0
Швец
19
Иванов
11
Исмаэл
8
Лео Жаба
95
Митришев
11
Мбенг
3-3-2-2
55
Криворучко
70
Кабутов
4
Тубич
5
Эдиев
6
Макаров
18
Карасев
10
Никифоров
8
Самсонов
2
Димидко
26
Черевко
99
Канунников
8
Лео Жаба
12
Раванелли
12
Раванелли
8
Лео Жаба
95
Митришев
21
Роши
21
Роши
95
Митришев
0
Швец
9
Садаев
9
Садаев
0
Швец
26
Черевко
4
Савичев
4
Савичев
26
Черевко
6
Макаров
78
Калинский
78
Калинский
6
Макаров
8
Самсонов
22
Секульски
22
Секульски
8
Самсонов
Остались в запасе
Ахмат
СКА-Хабаровск
10
Идрис Умаев
ЦФ
7
Бернард Бериша
ЛВ
88
Виталий Гудиев
ВР
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
2
Родолфо
ЦЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
33
Апти Ахъядов
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
38
Александр Акишин
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
88
Дмитрий Богаев
ЦП
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Остались в запасе
10
Идрис Умаев
ЦФ
7
Бернард Бериша
ЛВ
88
Виталий Гудиев
ВР
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
2
Родолфо
ЦЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
33
Апти Ахъядов
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
Остались в запасе
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
38
Александр Акишин
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
88
Дмитрий Богаев
ЦП
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Статистика матча Ахмат - СКА-Хабаровск
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Антон Аверьянов (Москва)
Тихон Калугин (Москва)
Резервный судья:
Дмитрий Недвижай (Ставрополь)
Инспектор:
Андрей Бутенко (Москва)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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