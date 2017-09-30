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РПЛ 2026/2027
СКА-Хабаровск - Ростов
СКА-Хабаровск - Ростов: обзор матча 30 сентября 2017
СКА-Хабаровск
30.09.2017, суббота, 11:30
Россия. Премьер-лига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Ростов
17'
М. Маркович
71'
Д. Дедечко
45'
В. Устинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Ростов
90'
+1
Желтая карточка
А. Бухаров
Замена
К. Савичев
️️️️
В. Никифоров
89'
82'
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
Е. Макеев
Замена
Г. Габулов
️️️️
М. Казанков
78'
Желтая карточка
М. Казанков
73'
ГОЛ! 2:1!
Д. Дедечко
71'
65'
Замена
А. Ионов
️️️️
М. Думбия
62'
Замена
Т. Калачев
️️️️
А. Зуев
Замена
В. Христов
️️️️
В. Федотов
62'
58'
Желтая карточка
А. Гацкан
51'
Желтая карточка
Е. Макеев
45'
ГОЛ! 1:1!
В. Устинов
Пас отдал
А. Гацкан
Желтая карточка
И. Эдиев
35'
21'
Желтая карточка
М. Вилюш
ГОЛ! 1:0!
М. Маркович
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
56
Александр Довбня
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
2
Александр Димидко
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
60
Максим Казанков
ПВ
13
Мирослав Маркович
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
7
Мусса Думбия
ЛВ
8
Александр Гацкан
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
СКА-Хабаровск
55
Александр Криворучко
ВР
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
7
Алехандро Барбаро
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
8
Георгий Габулов
ЦП
91
Венцислав Христов
ЦФ
9
Руслан Корян
ЦФ
Ростов
31
Илья Абаев
ВР
88
Игорь Киреев
ЛП
15
Хосимар Кинтеро
ЦП
37
Жан Маер
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
2
Тимофей Калачев
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
4-4-1-1
56
Довбня
10
Никифоров
88
Наваловский
15
Пуцко
5
Эдиев
2
Димидко
69
Дедечко
19
Федотов
78
Калинский
60
Казанков
13
Маркович
3-3-1-2-1
30
Песьяков
34
Макеев
16
Вилюш
15
Ингасон
19
Устинов
8
Гацкан
18
Паршивлюк
28
Могилевец
17
Зуев
7
Думбия
11
Бухаров
10
Никифоров
4
Савичев
4
Савичев
10
Никифоров
60
Казанков
8
Габулов
8
Габулов
60
Казанков
19
Федотов
91
Христов
91
Христов
19
Федотов
17
Зуев
2
Калачев
2
Калачев
17
Зуев
7
Думбия
11
Ионов
11
Ионов
7
Думбия
34
Макеев
14
Шомуродов
14
Шомуродов
34
Макеев
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Ростов
7
Алехандро Барбаро
ЦП
55
Александр Криворучко
ВР
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
32
Евгений Баляйкин
ЦП
9
Руслан Корян
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
15
Хосимар Кинтеро
ЦП
31
Илья Абаев
ВР
88
Игорь Киреев
ЛП
37
Жан Маер
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Остались в запасе
7
Алехандро Барбаро
ЦП
55
Александр Криворучко
ВР
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
32
Евгений Баляйкин
ЦП
9
Руслан Корян
ЦФ
Остались в запасе
15
Хосимар Кинтеро
ЦП
31
Илья Абаев
ВР
88
Игорь Киреев
ЛП
37
Жан Маер
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Главный тренер
Леонид Кучук
Статистика матча СКА-Хабаровск - Ростов
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
им. В.И. Ленина
Где смотреть матч:
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