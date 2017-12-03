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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - СКА-Хабаровск
Анжи - СКА-Хабаровск: обзор матча 03 декабря 2017
Анжи
03.12.2017, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 19 тур
4 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
1'
Х. Эдуардо Лескано
8'
В. Полуяхтов
43'
И. Маркелов
85'
И. Армаш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - СКА-Хабаровск
Замена
П. Яковлев
️️️️
А. Хубулов
89'
Замена
М. Эльмурзаев
️️️️
И. Армаш
89'
ГОЛ! 4:0!
И. Армаш
85'
Замена
И. Иванченко
️️️️
О. Данченко
78'
52'
Замена
В. Христов
️️️️
М. Маркович
ГОЛ! 3:0!
И. Маркелов
43'
31'
Замена
А. Довбня
️️️️
Е. Баляйкин
27'
Красная карточка
А. Криворучко
22'
Замена
И. Эдиев
️️️️
А. Пуцко
ГОЛ! 2:0!
В. Полуяхтов
8'
ГОЛ! 1:0!
Х. Эдуардо Лескано
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
1
Георгий Лория
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
19
Мирал Самарджич
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
88
Михаил Бакаев
ОП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
88
Арсен Хубулов
ПП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
СКА-Хабаровск
55
Александр Криворучко
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
2
Александр Димидко
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
26
Александр Черевко
ЦФ
13
Мирослав Маркович
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Анжи
98
Александр Будаков
ВР
88
Юрий Шлеев
ВР
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
8
Вадим Афонин
ОП
17
Иван Иванченко
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
СКА-Хабаровск
56
Александр Довбня
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
7
Алехандро Барбаро
ЦП
60
Максим Казанков
ПВ
9
Руслан Корян
ЦФ
91
Венцислав Христов
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Лория
2
Полуяхтов
5
Армаш
92
Брызгалов
19
Самарджич
88
Бакаев
3
Тетрашвили
94
Данченко
88
Хубулов
88
Маркелов
23
Лескано
4-4-2
55
Криворучко
4
Савичев
15
Пуцко
88
Наваловский
10
Никифоров
19
Федотов
78
Калинский
32
Баляйкин
2
Димидко
13
Маркович
26
Черевко
5
Армаш
5
Эльмурзаев
5
Эльмурзаев
5
Армаш
94
Данченко
17
Иванченко
17
Иванченко
94
Данченко
88
Хубулов
91
Яковлев
91
Яковлев
88
Хубулов
32
Баляйкин
56
Довбня
56
Довбня
32
Баляйкин
15
Пуцко
5
Эдиев
5
Эдиев
15
Пуцко
13
Маркович
91
Христов
91
Христов
13
Маркович
Остались в запасе
Анжи
СКА-Хабаровск
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
98
Александр Будаков
ВР
88
Юрий Шлеев
ВР
4
Игорь Чайковский
ОП
8
Вадим Афонин
ОП
10
Адлан Кацаев
ПП
91
Павел Долгов
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
7
Алехандро Барбаро
ЦП
60
Максим Казанков
ПВ
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
9
Руслан Корян
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Остались в запасе
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
98
Александр Будаков
ВР
88
Юрий Шлеев
ВР
4
Игорь Чайковский
ОП
8
Вадим Афонин
ОП
10
Адлан Кацаев
ПП
91
Павел Долгов
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
Остались в запасе
7
Алехандро Барбаро
ЦП
60
Максим Казанков
ПВ
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
9
Руслан Корян
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Статистика матча Анжи - СКА-Хабаровск
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
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