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РПЛ 2026/2027
СКА-Хабаровск - Анжи
СКА-Хабаровск - Анжи: обзор матча 08 августа 2017
СКА-Хабаровск
08.08.2017, вторник, 11:00
Россия. Премьер-лига, 5 тур
2 : 0
Завершен
Анжи
68'
М. Маркович
90+5'
Н. Калинский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Анжи
ГОЛ! 2:0!
Н. Калинский
90'
+5
90'
+2
Желтая карточка
С. Брызгалов
90'
+2
Желтая карточка
Т. Фибел
Желтая карточка
А. Довбня
89'
Замена
В. Никифоров
️️️️
Р. Корян
73'
71'
Замена
П. Долгов
️️️️
П. Яковлев
ГОЛ! 1:0!
М. Маркович
Пас отдал
Р. Корян
68'
Замена
Н. Калинский
️️️️
Е. Баляйкин
67'
Желтая карточка
И. Эдиев
57'
57'
Замена
Х. Мамтов
️️️️
Д. Липартия
57'
Замена
А. Кацаев
️️️️
К. Базелюк
Замена
М. Казанков
️️️️
Г. Габулов
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
56
Александр Довбня
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
2
Александр Димидко
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
8
Георгий Габулов
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
26
Александр Черевко
ЦФ
9
Руслан Корян
ЦФ
13
Мирослав Маркович
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Анжи
1
Алексей Солосин
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
8
Вадим Афонин
ОП
94
Олег Данченко
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
13
Джаба Липартия
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
СКА-Хабаровск
55
Александр Криворучко
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
78
Николай Калинский
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
60
Максим Казанков
ПВ
91
Венцислав Христов
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Анжи
98
Александр Будаков
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
3-4-3
56
Довбня
15
Пуцко
5
Эдиев
88
Наваловский
2
Димидко
8
Габулов
69
Дедечко
32
Баляйкин
13
Маркович
9
Корян
26
Черевко
4-1-1-2-2
1
Солосин
5
Мусалов
97
Фибел
92
Брызгалов
2
Полуяхтов
8
Афонин
94
Данченко
91
Яковлев
88
Маркелов
10
Базелюк
13
Липартия
9
Корян
10
Никифоров
10
Никифоров
9
Корян
8
Габулов
60
Казанков
60
Казанков
8
Габулов
32
Баляйкин
78
Калинский
78
Калинский
32
Баляйкин
10
Базелюк
10
Кацаев
10
Кацаев
10
Базелюк
13
Липартия
9
Мамтов
9
Мамтов
13
Липартия
91
Яковлев
91
Долгов
91
Долгов
91
Яковлев
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Анжи
4
Константин Савичев
ПЗ
55
Александр Криворучко
ВР
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
19
Виталий Федотов
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
91
Венцислав Христов
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
5
Алан Багаев
ЦЗ
98
Александр Будаков
ВР
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
Остались в запасе
4
Константин Савичев
ПЗ
55
Александр Криворучко
ВР
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
19
Виталий Федотов
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
91
Венцислав Христов
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Остались в запасе
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
5
Алан Багаев
ЦЗ
98
Александр Будаков
ВР
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
Главный тренер
Алексей Поддубский
Статистика матча СКА-Хабаровск - Анжи
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
им. В.И. Ленина
Где смотреть матч:
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