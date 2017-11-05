Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
СКА-Хабаровск - Арсенал
СКА-Хабаровск - Арсенал: обзор матча 05 ноября 2017
СКА-Хабаровск
05.11.2017, воскресенье, 11:00
Россия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 2
Завершен
Арсенал
33'
В. Федотов
5'
Э. Кангва
86'
Л. Джорджевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Арсенал
90'
+1
Желтая карточка
И. Горбатенко
86'
ГОЛ! 1:2!
Л. Джорджевич
Замена
Г. Габулов
️️️️
В. Федотов
82'
Замена
В. Христов
️️️️
Д. Дедечко
78'
Замена
Н. Калинский
️️️️
П. Карасев
74'
73'
Замена
А. Денисов
️️️️
Г. Григалава
69'
Замена
Л. Джорджевич
️️️️
И. Шевченко
68'
Замена
К. Берхамов
️️️️
Г. Чаушич
Желтая карточка
И. Эдиев
59'
42'
Желтая карточка
Г. Григалава
Желтая карточка
Д. Дедечко
39'
ГОЛ! 1:1!
В. Федотов
Пас отдал
К. Савичев
33'
5'
ГОЛ! 0:1!
Э. Кангва
Пас отдал
И. Горбатенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
56
Александр Довбня
ВР
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
69
Денис Дедечко
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
60
Максим Казанков
ПВ
13
Мирослав Маркович
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Арсенал
30
Владимир Габулов
ВР
77
Михаил Александров
ЛАЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
55
Александру Бурчану
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
23
Горан Чаушич
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
СКА-Хабаровск
55
Александр Криворучко
ВР
44
Максим Тишкин
ПЗ
7
Алехандро Барбаро
ЦП
8
Георгий Габулов
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
26
Александр Черевко
ЦФ
91
Венцислав Христов
ЦФ
9
Руслан Корян
ЦФ
Арсенал
31
Алексей Березин
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
7
Кантемир Берхамов
ЦП
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
19
Федерико Расич
ЦФ
3-3-2-1-1
56
Довбня
5
Эдиев
15
Пуцко
4
Гришко
88
Наваловский
18
Карасев
4
Савичев
69
Дедечко
19
Федотов
60
Казанков
13
Маркович
3-2-3-1-1
30
Габулов
9
Комбаров
31
Сунзу
88
Григалава
55
Бурчану
77
Александров
11
Ткачев
23
Чаушич
10
Кангва
23
Горбатенко
99
Шевченко
19
Федотов
8
Габулов
8
Габулов
19
Федотов
18
Карасев
78
Калинский
78
Калинский
18
Карасев
69
Дедечко
91
Христов
91
Христов
69
Дедечко
88
Григалава
71
Денисов
71
Денисов
88
Григалава
23
Чаушич
7
Берхамов
7
Берхамов
23
Чаушич
99
Шевченко
19
Джорджевич
19
Джорджевич
99
Шевченко
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Арсенал
7
Алехандро Барбаро
ЦП
55
Александр Криворучко
ВР
44
Максим Тишкин
ПЗ
26
Александр Черевко
ЦФ
9
Руслан Корян
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
31
Алексей Березин
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
14
Анри Хагуш
ПЗ
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
19
Федерико Расич
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
7
Алехандро Барбаро
ЦП
55
Александр Криворучко
ВР
44
Максим Тишкин
ПЗ
26
Александр Черевко
ЦФ
9
Руслан Корян
ЦФ
Остались в запасе
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
31
Алексей Березин
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
14
Анри Хагуш
ПЗ
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
19
Федерико Расич
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча СКА-Хабаровск - Арсенал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
им. В.И. Ленина
Где смотреть матч:
Наш Футбол
Новости команд
Все
СКА-Хабаровск
Арсенал
ЦСКА разгромил команду Аленичева
14 ноября
Первая лига России: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ленинградца» на победу в матче 19 тура
14 ноября
«Ленинградец» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Ленинградца» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
«Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Первая лига России: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ленинградца» на победу в матче 19 тура
14 ноября
«Ленинградец» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Ленинградца» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
«Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Первая лига России: шансы «Нефтехимика» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 16-го тура
30 октября
ЦСКА разгромил команду Аленичева
14 ноября
Тренер «Нижнего Новгорода» прокомментировал разгром команды Аленичева
31 октября
3
Аленичев публично извинился перед фанатами тульского «Арсенала»
31 октября
3
«Нижний Новгород» – «Арсенал Тула»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Первая лига России: шансы «Нижнего Новгорода» и «Арсенала Тулы» на победу в матче 16-го тура
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+