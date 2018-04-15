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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - СКА-Хабаровск
Ростов - СКА-Хабаровск: обзор матча 15 апреля 2018
Ростов
15.04.2018, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 26 тур
2 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
40'
Б. Сигурдарсон
89'
Х. Байрамян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - СКА-Хабаровск
ГОЛ! 2:0!
Х. Байрамян
89'
88'
Желтая карточка
И. Эдиев
Замена
А. Зуев
️️️️
А. Ионов
87'
Желтая карточка
Т. Калачев
85'
78'
Замена
Е. Баляйкин
️️️️
В. Федотов
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
Р. Сигурдссон
77'
Замена
Х. Байрамян
️️️️
Д. Скопинцев
74'
70'
Желтая карточка
М. Казанков
60'
Замена
М. Казанков
️️️️
Л. Секульски
46'
Замена
В. Никифоров
️️️️
А. Черевко
ГОЛ! 1:0!
Б. Сигурдарсон
Пас отдал
Т. Калачев
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
31
Илья Абаев
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
5
Матия Бобен
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
8
Александр Гацкан
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
СКА-Хабаровск
56
Александр Довбня
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
18
Павел Карасев
ОП
8
Артем Самсонов
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
22
Лукаш Секульски
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Передня
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
37
Жан Маер
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
СКА-Хабаровск
55
Александр Криворучко
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ПЗ
32
Евгений Баляйкин
ЦП
60
Максим Казанков
ПВ
3-3-2-1-1
31
Абаев
5
Бобен
6
Сигурдссон
16
Вилюш
7
Скопинцев
8
Гацкан
18
Паршивлюк
4
Юсупов
2
Калачев
11
Ионов
16
Сигурдарсон
3-1-3-3
56
Довбня
5
Эдиев
88
Наваловский
15
Пуцко
18
Карасев
8
Самсонов
2
Димидко
19
Федотов
26
Черевко
22
Секульски
99
Канунников
11
Ионов
17
Зуев
17
Зуев
11
Ионов
7
Скопинцев
19
Байрамян
19
Байрамян
7
Скопинцев
6
Сигурдссон
14
Шомуродов
14
Шомуродов
6
Сигурдссон
26
Черевко
10
Никифоров
10
Никифоров
26
Черевко
22
Секульски
60
Казанков
60
Казанков
22
Секульски
19
Федотов
32
Баляйкин
32
Баляйкин
19
Федотов
Остались в запасе
Ростов
СКА-Хабаровск
30
Сергей Песьяков
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
37
Жан Маер
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
55
Александр Криворучко
ВР
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ПЗ
Главный тренер
Сергей Передня
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
37
Жан Маер
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Остались в запасе
55
Александр Криворучко
ВР
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ПЗ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Сергей Передня
Статистика матча Ростов - СКА-Хабаровск
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
1 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
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