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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
СКА-Хабаровск - Спартак
СКА-Хабаровск - Спартак: обзор матча 27 августа 2017
СКА-Хабаровск
27.08.2017, воскресенье, 11:00
Россия. Премьер-лига, 8 тур
0 : 0
Завершен
Спартак
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Спартак
Желтая карточка
А. Довбня
90'
+4
Желтая карточка
Г. Наваловский
88'
Желтая карточка
В. Никифоров
84'
81'
Замена
Л. Мельгарехо
️️️️
Д. Комбаров
Желтая карточка
А. Пуцко
79'
76'
Замена
Джано
️️️️
М. Пашалич
Замена
М. Казанков
️️️️
К. Савичев
72'
Замена
В. Никифоров
️️️️
Г. Габулов
62'
Желтая карточка
Р. Корян
56'
56'
Желтая карточка
С. Боккетти
Замена
Р. Корян
️️️️
В. Христов
46'
34'
Замена
И. Кутепов
️️️️
С. Таски
33'
Травма
С. Таски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
56
Александр Довбня
ВР
88
Георгий Наваловский
ЛАЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
2
Александр Димидко
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
69
Денис Дедечко
ОП
91
Венцислав Христов
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
8
Георгий Габулов
АП
13
Мирослав Маркович
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛАЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПАЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
20
Фернандо
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
СКА-Хабаровск
55
Александр Криворучко
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
19
Виталий Федотов
ЦП
60
Максим Казанков
ПВ
9
Руслан Корян
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
Спартак
81
Юрий Щербаков
ВР
98
Александр Максименко
ВР
32
Артем Ребров
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
8
Артем Самсонов
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
7
Джано
АП
88
Денис Давыдов
ЦФ
4-2-2-1-1
56
Довбня
5
Эдиев
15
Пуцко
2
Димидко
4
Савичев
88
Наваловский
69
Дедечко
91
Христов
78
Калинский
8
Габулов
13
Маркович
3-3-1-2-1
57
Селихов
14
Джикия
16
Боккетти
35
Таски
38
Ещенко
20
Фернандо
23
Комбаров
88
Глушаков
8
Пашалич
10
Промес
4
Адриано
4
Савичев
60
Казанков
60
Казанков
4
Савичев
8
Габулов
10
Никифоров
10
Никифоров
8
Габулов
91
Христов
9
Корян
9
Корян
91
Христов
23
Комбаров
10
Мельгарехо
10
Мельгарехо
23
Комбаров
35
Таски
2
Кутепов
2
Кутепов
35
Таски
8
Пашалич
7
Джано
7
Джано
8
Пашалич
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Спартак
55
Александр Криворучко
ВР
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
19
Виталий Федотов
ЦП
26
Александр Черевко
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
81
Юрий Щербаков
ВР
98
Александр Максименко
ВР
32
Артем Ребров
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
8
Артем Самсонов
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
88
Денис Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Остались в запасе
55
Александр Криворучко
ВР
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
19
Виталий Федотов
ЦП
26
Александр Черевко
ЦФ
Остались в запасе
81
Юрий Щербаков
ВР
98
Александр Максименко
ВР
32
Артем Ребров
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
8
Артем Самсонов
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
88
Денис Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Главный тренер
Массимо Каррера
Статистика матча СКА-Хабаровск - Спартак
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
им. В.И. Ленина
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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