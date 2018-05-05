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СКА-Хабаровск - Краснодар
СКА-Хабаровск - Краснодар: обзор матча 05 мая 2018
СКА-Хабаровск
05.05.2018, суббота, 11:00
Россия. Премьер-лига, 29 тур
0 : 1
Завершен
Краснодар
45+1'
В. Классон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Краснодар
Пенальти не реализован!
М. Канунников
90'
+3
82'
Замена
И. Калинин
️️️️
П. Мамаев
Замена
В. Никифоров
️️️️
А. Самсонов
78'
77'
Замена
Жоаозиньо
️️️️
Вандерсон
Замена
М. Казанков
️️️️
В. Федотов
72'
66'
Замена
Р. Шишкин
️️️️
М. Перейра
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
В. Классон
Пас отдал
Ф. Смолов
Замена
М. Маркович
️️️️
Л. Секульски
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
56
Александр Довбня
ВР
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
19
Виталий Федотов
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
22
Лукаш Секульски
ЦФ
Главный тренер
Сергей Передня
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
18
Юрий Газинский
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Олег Фоменко
СКА-Хабаровск
55
Александр Криворучко
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
18
Павел Карасев
ОП
60
Максим Казанков
ПВ
26
Александр Черевко
ЦФ
13
Мирослав Маркович
ЦФ
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
16
Денис Адамов
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
50
Артем Голубев
ЦП
3-2-3-2
56
Довбня
4
Гришко
15
Пуцко
88
Наваловский
70
Кабутов
4
Савичев
19
Федотов
8
Самсонов
2
Димидко
22
Секульски
99
Канунников
4-3-1-2
33
Крицюк
98
Петров
14
Мартынович
4
Гранквист
2
Рамирес
18
Газинский
10
Мамаев
10
Перейра
7
Классон
94
Вандерсон
90
Смолов
8
Самсонов
10
Никифоров
10
Никифоров
8
Самсонов
19
Федотов
60
Казанков
60
Казанков
19
Федотов
22
Секульски
13
Маркович
13
Маркович
22
Секульски
10
Мамаев
13
Калинин
13
Калинин
10
Мамаев
10
Перейра
49
Шишкин
49
Шишкин
10
Перейра
94
Вандерсон
22
Жоаозиньо
22
Жоаозиньо
94
Вандерсон
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Краснодар
55
Александр Криворучко
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
18
Павел Карасев
ОП
26
Александр Черевко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Передня
88
Андрей Синицын
ВР
16
Денис Адамов
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
50
Артем Голубев
ЦП
Главный тренер
Олег Фоменко
Остались в запасе
55
Александр Криворучко
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
18
Павел Карасев
ОП
26
Александр Черевко
ЦФ
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
16
Денис Адамов
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
50
Артем Голубев
ЦП
Главный тренер
Сергей Передня
Главный тренер
Олег Фоменко
Статистика матча СКА-Хабаровск - Краснодар
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
им. В.И. Ленина
Где смотреть матч:
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