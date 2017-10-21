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РПЛ 2026/2027
СКА-Хабаровск - Уфа
СКА-Хабаровск - Уфа: обзор матча 21 октября 2017
СКА-Хабаровск
21.10.2017, суббота, 11:30
Россия. Премьер-лига, 14 тур
2 : 2
Завершен
Уфа
11'
А. Димидко
39'
Д. Дедечко
54'
В. Кротов
72'
В. Кротов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Уфа
Желтая карточка
К. Савичев
90'
Замена
Р. Корян
️️️️
В. Никифоров
87'
Замена
Д. Гришко
️️️️
А. Димидко
86'
84'
Замена
К. Фатай
️️️️
Д. Сысуев
81'
Замена
В. Салатич
️️️️
О. Ваньек
Замена
В. Христов
️️️️
М. Казанков
78'
72'
ГОЛ! 2:2!
В. Кротов
Пас отдал
Д. Сысуев
Желтая карточка
Г. Наваловский
63'
56'
Желтая карточка
Б. Йокич
54'
ГОЛ! 2:1!
В. Кротов
Пас отдал
Д. Стоцкий
46'
Замена
В. Кротов
️️️️
Д. Тумасян
44'
Желтая карточка
Д. Тумасян
ГОЛ! 2:0!
Д. Дедечко
Пас отдал
А. Димидко
39'
30'
Желтая карточка
П. Аликин
ГОЛ! 1:0!
А. Димидко
Пас отдал
Е. Баляйкин
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
56
Александр Довбня
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
69
Денис Дедечко
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
60
Максим Казанков
ПВ
13
Мирослав Маркович
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
29
Иван Пауревич
ОП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
СКА-Хабаровск
55
Александр Криворучко
ВР
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
7
Алехандро Барбаро
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
91
Венцислав Христов
ЦФ
9
Руслан Корян
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
Уфа
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
60
Владимир Зубарев
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
10
Веролюб Салатич
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
10
Иван Обляков
АП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
7
Кеинде Фатай
ЦФ
4-1-3-1-1
56
Довбня
10
Никифоров
88
Наваловский
5
Эдиев
4
Савичев
18
Карасев
69
Дедечко
32
Баляйкин
2
Димидко
60
Казанков
13
Маркович
3-3-1-2
31
Беленов
34
Тумасян
4
Никитин
3
Аликин
89
Стоцкий
29
Пауревич
5
Йокич
90
Ваньек
44
Игбун
8
Сысуев
2
Димидко
4
Гришко
4
Гришко
2
Димидко
60
Казанков
91
Христов
91
Христов
60
Казанков
10
Никифоров
9
Корян
9
Корян
10
Никифоров
34
Тумасян
57
Кротов
57
Кротов
34
Тумасян
90
Ваньек
10
Салатич
10
Салатич
90
Ваньек
8
Сысуев
7
Фатай
7
Фатай
8
Сысуев
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Уфа
7
Алехандро Барбаро
ЦП
55
Александр Криворучко
ВР
44
Максим Тишкин
ПЗ
78
Николай Калинский
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
26
Александр Черевко
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
60
Владимир Зубарев
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
10
Иван Обляков
АП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
7
Алехандро Барбаро
ЦП
55
Александр Криворучко
ВР
44
Максим Тишкин
ПЗ
78
Николай Калинский
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
26
Александр Черевко
ЦФ
Остались в запасе
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
60
Владимир Зубарев
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
10
Иван Обляков
АП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча СКА-Хабаровск - Уфа
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
им. В.И. Ленина
Где смотреть матч:
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