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РПЛ 2026/2027
СКА-Хабаровск - Динамо
СКА-Хабаровск - Динамо: обзор матча 22 апреля 2018
СКА-Хабаровск
22.04.2018, воскресенье, 11:00
Россия. Премьер-лига, 27 тур
0 : 1
Завершен
Динамо
69'
А. Ташаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Динамо
Замена
А. Черевко
️️️️
М. Канунников
84'
80'
Замена
А. Соснин
️️️️
Е. Луценко
Замена
А. Самсонов
️️️️
В. Федотов
70'
69'
ГОЛ! 0:1!
А. Ташаев
Пас отдал
К. Рауш
Замена
Л. Секульски
️️️️
К. Савичев
68'
64'
Замена
И. Темников
️️️️
Ф. Черных
56'
Замена
Е. Марков
️️️️
К. Панченко
43'
Желтая карточка
В. Рыков
Желтая карточка
Д. Гришко
36'
34'
Желтая карточка
С. Соу
7'
Желтая карточка
Т. Шунич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
56
Александр Довбня
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
19
Виталий Федотов
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
13
Мирослав Маркович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Передня
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
27
Самба Соу
ЦП
55
Абдул Теттех
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
11
Федор Черных
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
СКА-Хабаровск
55
Александр Криворучко
ВР
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ПЗ
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
21
Георгий Махатадзе
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
26
Александр Черевко
ЦФ
22
Лукаш Секульски
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
20
Евгений Марков
ЦФ
9
Николай Обольский
ЦФ
3-3-2-2
56
Довбня
88
Наваловский
4
Гришко
15
Пуцко
10
Никифоров
18
Карасев
4
Савичев
19
Федотов
2
Димидко
13
Маркович
99
Канунников
3-3-1-3
1
Шунин
34
Козлов
44
Шунич
44
Рыков
27
Соу
55
Теттех
34
Рауш
88
Ташаев
11
Черных
48
Луценко
8
Панченко
19
Федотов
8
Самсонов
8
Самсонов
19
Федотов
99
Канунников
26
Черевко
26
Черевко
99
Канунников
4
Савичев
22
Секульски
22
Секульски
4
Савичев
11
Черных
11
Темников
11
Темников
11
Черных
48
Луценко
23
Соснин
23
Соснин
48
Луценко
8
Панченко
20
Марков
20
Марков
8
Панченко
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Динамо
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
21
Георгий Махатадзе
ЦП
55
Александр Криворучко
ВР
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ПЗ
Главный тренер
Сергей Передня
18
Григорий Морозов
ЛЗ
31
Игорь Лещук
ВР
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
9
Николай Обольский
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Остались в запасе
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
21
Георгий Махатадзе
ЦП
55
Александр Криворучко
ВР
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ПЗ
Остались в запасе
18
Григорий Морозов
ЛЗ
31
Игорь Лещук
ВР
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
9
Николай Обольский
ЦФ
Главный тренер
Сергей Передня
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Статистика матча СКА-Хабаровск - Динамо
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
им. В.И. Ленина
Где смотреть матч:
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