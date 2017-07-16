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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
СКА-Хабаровск - Зенит
СКА-Хабаровск - Зенит: обзор матча 16 июля 2017
СКА-Хабаровск
16.07.2017, воскресенье, 11:00
Россия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 2
Завершен
Зенит
52'
Д. Кузяев
81'
А. Кокорин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Зенит
Замена
А. Друзин
️️️️
Е. Баляйкин
90'
+3
90'
+2
Замена
Эрнани
️️️️
О. Шатов
85'
Желтая карточка
Д. Кузяев
Замена
В. Федотов
️️️️
М. Казанков
84'
81'
ГОЛ! 0:2!
А. Кокорин
Пас отдал
О. Шатов
Замена
К. Савичев
️️️️
А. Черевко
74'
74'
Замена
С. Дриусси
️️️️
Жулиано
67'
Желтая карточка
А. Кокорин
52'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кузяев
Пас отдал
О. Шатов
46'
Замена
Д. Кузяев
️️️️
А. Ерохин
Желтая карточка
М. Казанков
42'
41'
Желтая карточка
И. Смольников
30'
Желтая карточка
А. Ерохин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
56
Александр Довбня
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
26
Александр Черевко
ПАЗ
32
Евгений Баляйкин
ОП
69
Денис Дедечко
ОП
9
Руслан Корян
ЦП
60
Максим Казанков
ПВ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
21
Александр Ерохин
АП
20
Жулиано
АП
27
Олег Шатов
ПП
9
Александр Кокорин
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
СКА-Хабаровск
55
Александр Криворучко
ВР
4
Константин Савичев
ПЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
78
Николай Калинский
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
22
Антон Кобялко
ЦФ
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Маурисио
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
23
Эрнани
ЦП
4-3-1-1-1
56
Довбня
10
Никифоров
15
Пуцко
4
Гришко
5
Эдиев
32
Баляйкин
69
Дедечко
26
Черевко
9
Корян
60
Казанков
23
Лескано
4-1-1-2-2
99
Лунев
8
Смольников
20
Иванович
13
Нету
4
Кришито
5
Паредес
27
Шатов
21
Ерохин
20
Жулиано
22
Дзюба
9
Кокорин
26
Черевко
4
Савичев
4
Савичев
26
Черевко
32
Баляйкин
30
Друзин
30
Друзин
32
Баляйкин
60
Казанков
19
Федотов
19
Федотов
60
Казанков
21
Ерохин
14
Кузяев
14
Кузяев
21
Ерохин
27
Шатов
23
Эрнани
23
Эрнани
27
Шатов
20
Жулиано
9
Дриусси
9
Дриусси
20
Жулиано
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Зенит
55
Александр Криворучко
ВР
44
Максим Тишкин
ПЗ
78
Николай Калинский
ЦП
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
12
Юрий Лодыгин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
8
Маурисио
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
55
Александр Криворучко
ВР
44
Максим Тишкин
ПЗ
78
Николай Калинский
ЦП
22
Антон Кобялко
ЦФ
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
8
Маурисио
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча СКА-Хабаровск - Зенит
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Помощники судьи:
Владислав Назаров (Невинномысск)
Алексей Ширяев (Ставрополь)
Резервный судья:
Антон Анопа (Благовещенск)
Инспектор:
Геннадий Куличенков (Тула)
Стадион:
им. В.И. Ленина
Где смотреть матч:
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