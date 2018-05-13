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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - СКА-Хабаровск
Зенит - СКА-Хабаровск: обзор матча 13 мая 2018
Зенит
13.05.2018, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 30 тур
6 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
6'
С. Дриусси
21'
А. Заболотный
38'
А. Ерохин
49'
А. Ерохин
60'
А. Ерохин
78'
А. Ерохин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - СКА-Хабаровск
Замена
И. Скроботов
️️️️
Д. Кришито
86'
84'
Замена
В. Никифоров
️️️️
В. Федотов
ГОЛ! 6:0!
А. Ерохин
Пас отдал
Л. Паредес
78'
74'
Желтая карточка
А. Черевко
70'
Замена
А. Максименко
️️️️
Г. Наваловский
Замена
Э. Набиуллин
️️️️
Ю. Жирков
68'
65'
Желтая карточка
К. Савичев
Замена
М. Оздоев
️️️️
С. Дриусси
61'
ГОЛ! 5:0!
А. Ерохин
60'
Желтая карточка
Ю. Жирков
56'
Желтая карточка
М. Мевля
55'
ГОЛ! 4:0!
А. Ерохин
49'
46'
Замена
М. Казанков
️️️️
А. Димидко
ГОЛ! 3:0!
А. Ерохин
Пас отдал
Э. Ригони
38'
Желтая карточка
Д. Кузяев
37'
ГОЛ! 2:0!
А. Заболотный
Пас отдал
А. Ерохин
21'
ГОЛ! 1:0!
С. Дриусси
Пас отдал
Д. Кришито
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
23
Егор Бабурин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
СКА-Хабаровск
56
Александр Довбня
ВР
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
2
Александр Димидко
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Передня
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
99
Андрей Лунев
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
33
Илья Скроботов
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
22
Никита Каккоев
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
СКА-Хабаровск
55
Александр Криворучко
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
18
Павел Карасев
ОП
60
Максим Казанков
ПВ
96
Александр Максименко
ЦФ
13
Мирослав Маркович
ЦФ
4-1-1-3-1
23
Бабурин
18
Жирков
32
Мевля
4
Кришито
8
Смольников
5
Паредес
14
Кузяев
9
Дриусси
21
Ерохин
24
Ригони
91
Заболотный
3-2-3-2
56
Довбня
4
Гришко
88
Наваловский
15
Пуцко
4
Савичев
70
Кабутов
2
Димидко
8
Самсонов
19
Федотов
26
Черевко
99
Канунников
4
Кришито
33
Скроботов
33
Скроботов
4
Кришито
18
Жирков
3
Набиуллин
3
Набиуллин
18
Жирков
9
Дриусси
21
Оздоев
21
Оздоев
9
Дриусси
88
Наваловский
96
Максименко
96
Максименко
88
Наваловский
2
Димидко
60
Казанков
60
Казанков
2
Димидко
19
Федотов
10
Никифоров
10
Никифоров
19
Федотов
Остались в запасе
Зенит
СКА-Хабаровск
22
Никита Каккоев
ОП
12
Юрий Лодыгин
ВР
99
Андрей Лунев
ВР
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Главный тренер
Роберто Манчини
55
Александр Криворучко
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
18
Павел Карасев
ОП
13
Мирослав Маркович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Передня
Остались в запасе
22
Никита Каккоев
ОП
12
Юрий Лодыгин
ВР
99
Андрей Лунев
ВР
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Остались в запасе
55
Александр Криворучко
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
18
Павел Карасев
ОП
13
Мирослав Маркович
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Сергей Передня
Статистика матча Зенит - СКА-Хабаровск
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
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