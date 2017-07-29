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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - СКА-Хабаровск
ЦСКА - СКА-Хабаровск: обзор матча 29 июля 2017
ЦСКА
29.07.2017, суббота, 15:00
Россия. Премьер-лига, 3 тур
2 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
4'
А. Головин
37'
Б. Натхо (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - СКА-Хабаровск
Замена
К. Кучаев
️️️️
А. Головин
83'
75'
Замена
Г. Габулов
️️️️
Г. Наваловский
Замена
Витиньо
️️️️
А. Дзагоев
67'
66'
Замена
А. Кобялко
️️️️
Р. Корян
Замена
Т. Жамалетдинов
️️️️
Ф. Чалов
58'
43'
Желтая карточка
Е. Баляйкин
38'
Замена
Е. Баляйкин
️️️️
А. Друзин
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Б. Натхо
37'
36'
Желтая карточка
И. Эдиев
ГОЛ! 1:0!
А. Головин
Пас отдал
П. Вернблум
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛАЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
10
Александр Головин
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
СКА-Хабаровск
55
Александр Криворучко
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
88
Георгий Наваловский
ЛАЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
26
Александр Черевко
ПАЗ
69
Денис Дедечко
ОП
30
Алексей Друзин
ЦП
60
Максим Казанков
ПВ
9
Руслан Корян
ЛФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
ЦСКА
98
Павел Овчинников
ВР
1
Илья Помазун
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
80
Аарон Оланаре
ЦФ
СКА-Хабаровск
56
Александр Довбня
ВР
4
Константин Савичев
ПЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
19
Виталий Федотов
ЦП
8
Георгий Габулов
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
22
Антон Кобялко
ЦФ
4-2-2-1-1
35
Акинфеев
5
Васин
4
Игнашевич
24
Березуцкий
6
Фернандес
42
Щенников
19
Вернблум
66
Дзагоев
10
Натхо
10
Головин
63
Чалов
4-3-1-1-1
55
Криворучко
5
Эдиев
4
Гришко
15
Пуцко
10
Никифоров
26
Черевко
69
Дедечко
88
Наваловский
30
Друзин
60
Казанков
9
Корян
66
Дзагоев
11
Витиньо
11
Витиньо
66
Дзагоев
10
Головин
18
Кучаев
18
Кучаев
10
Головин
63
Чалов
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
63
Чалов
88
Наваловский
8
Габулов
8
Габулов
88
Наваловский
30
Друзин
32
Баляйкин
32
Баляйкин
30
Друзин
9
Корян
22
Кобялко
22
Кобялко
9
Корян
Остались в запасе
ЦСКА
СКА-Хабаровск
98
Павел Овчинников
ВР
1
Илья Помазун
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
80
Аарон Оланаре
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
4
Константин Савичев
ПЗ
56
Александр Довбня
ВР
44
Максим Тишкин
ПЗ
19
Виталий Федотов
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
Главный тренер
Алексей Поддубский
Остались в запасе
98
Павел Овчинников
ВР
1
Илья Помазун
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
80
Аарон Оланаре
ЦФ
Остались в запасе
4
Константин Савичев
ПЗ
56
Александр Довбня
ВР
44
Максим Тишкин
ПЗ
19
Виталий Федотов
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Алексей Поддубский
Статистика матча ЦСКА - СКА-Хабаровск
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Игорь Демешко (Химки)
Арам Петросян (Бронницы)
Резервный судья:
Юрий Апонасенко (Москва)
Инспектор:
Сергей Анохин (Москва)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
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