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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - СКА-Хабаровск
Спартак - СКА-Хабаровск: обзор матча 11 марта 2018
Спартак
11.03.2018, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
90'
Фернандо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - СКА-Хабаровск
Желтая карточка
Фернандо
90'
+1
ГОЛ! 1:0!
Фернандо
90'
Замена
П. Роша
️️️️
К. Промес
78'
71'
Замена
Г. Махатадзе
️️️️
Е. Баляйкин
Замена
Л. Мельгарехо
️️️️
С. Ханни
58'
Замена
А. Самедов
️️️️
Р. Зобнин
58'
46'
Замена
П. Карасев
️️️️
А. Самсонов
46'
Замена
М. Маркович
️️️️
Л. Секульски
35'
Желтая карточка
А. Самсонов
Пенальти не реализован!
К. Промес
29'
Желтая карточка
К. Промес
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
20
Фернандо
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
94
Софьян Ханни
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
СКА-Хабаровск
56
Александр Довбня
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
32
Евгений Баляйкин
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
6
Сергей Макаров
ПЗ
2
Александр Димидко
ОП
8
Артем Самсонов
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
22
Лукаш Секульски
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
98
Александр Максименко
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
32
Педро Роша
ЛВ
14
Сергей Еременко
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
77
Зелимхан Бакаев
АП
7
Джано
АП
19
Александр Самедов
ПП
15
Николай Рассказов
ПВ
СКА-Хабаровск
55
Александр Криворучко
ВР
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
18
Павел Карасев
ОП
21
Георгий Махатадзе
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
26
Александр Черевко
ЦФ
13
Мирослав Маркович
ЦФ
4-1-2-2-1
57
Селихов
23
Комбаров
2
Кутепов
52
Максимович
38
Ещенко
20
Фернандо
47
Зобнин
88
Глушаков
10
Промес
94
Ханни
4
Адриано
3-3-1-2
56
Довбня
10
Никифоров
4
Тубич
51
Карпов
6
Макаров
2
Димидко
32
Баляйкин
8
Самсонов
22
Секульски
99
Канунников
94
Ханни
10
Мельгарехо
10
Мельгарехо
94
Ханни
47
Зобнин
19
Самедов
19
Самедов
47
Зобнин
10
Промес
32
Роша
32
Роша
10
Промес
32
Баляйкин
21
Махатадзе
21
Махатадзе
32
Баляйкин
8
Самсонов
18
Карасев
18
Карасев
8
Самсонов
22
Секульски
13
Маркович
13
Маркович
22
Секульски
Остались в запасе
Спартак
СКА-Хабаровск
14
Сергей Еременко
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
32
Артем Ребров
ВР
98
Александр Максименко
ВР
33
Марко Петкович
ПЗ
8
Марио Пашалич
АП
77
Зелимхан Бакаев
АП
7
Джано
АП
Главный тренер
Массимо Каррера
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
55
Александр Криворучко
ВР
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
88
Дмитрий Богаев
ЦП
26
Александр Черевко
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Остались в запасе
14
Сергей Еременко
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
32
Артем Ребров
ВР
98
Александр Максименко
ВР
33
Марко Петкович
ПЗ
8
Марио Пашалич
АП
77
Зелимхан Бакаев
АП
7
Джано
АП
Остались в запасе
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
55
Александр Криворучко
ВР
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
88
Дмитрий Богаев
ЦП
26
Александр Черевко
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Статистика матча Спартак - СКА-Хабаровск
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Вячеслав Семенов (Гатчина)
Рашид Абусуев (Санкт-Петербург)
Резервный судья:
Сергей Чебан (Москва)
Инспектор:
Михаил Ходырев (Москва)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
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