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РПЛ 2026/2027
СКА-Хабаровск - Ахмат
СКА-Хабаровск - Ахмат: обзор матча 17 сентября 2017
СКА-Хабаровск
17.09.2017, воскресенье, 11:00
Россия. Премьер-лига, 10 тур
2 : 2
Завершен
Ахмат
13'
К. Савичев
88'
В. Христов
65'
А. Мбенг
82'
А. Швец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Ахмат
ГОЛ! 2:2!
В. Христов
88'
83'
Желтая карточка
Б. Бериша
Желтая карточка
Г. Наваловский
83'
82'
ГОЛ! 1:2!
А. Швец
Пас отдал
Раванелли
Замена
А. Барбаро
️️️️
М. Маркович
77'
Замена
В. Христов
️️️️
Г. Габулов
71'
Замена
В. Федотов
️️️️
Р. Корян
67'
65'
ГОЛ! 1:1!
А. Мбенг
Пас отдал
А. Семенов
64'
Замена
Раванелли
️️️️
О. Роши
Желтая карточка
Р. Корян
62'
60'
Замена
Б. Бериша
️️️️
З. Садаев
59'
Замена
А. Мбенг
️️️️
Л. Жаба
58'
Желтая карточка
А. Швец
ГОЛ! 1:0!
К. Савичев
Пас отдал
Г. Наваловский
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
56
Александр Довбня
ВР
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
8
Георгий Габулов
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
9
Руслан Корян
ЦФ
13
Мирослав Маркович
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
13
Андрей Семенов
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
0
Антон Швец
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
8
Лео Жаба
ПВ
95
Магомед Митришев
ПВ
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
СКА-Хабаровск
55
Александр Криворучко
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
7
Алехандро Барбаро
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
26
Александр Черевко
ЦФ
91
Венцислав Христов
ЦФ
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
2
Родолфо
ЦЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
95
Аюб Бацуев
ОП
12
Раванелли
АП
10
Халид Кадыров
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
4-1-3-2
56
Довбня
88
Наваловский
15
Пуцко
5
Эдиев
4
Савичев
18
Карасев
8
Габулов
2
Димидко
69
Дедечко
13
Маркович
9
Корян
4-3-2-1
1
Городов
40
Уциев
4
Анхель
5
Мохаммади
13
Семенов
0
Швец
21
Роши
11
Исмаэл
95
Митришев
8
Лео Жаба
9
Садаев
13
Маркович
7
Барбаро
7
Барбаро
13
Маркович
9
Корян
19
Федотов
19
Федотов
9
Корян
8
Габулов
91
Христов
91
Христов
8
Габулов
9
Садаев
7
Бериша
7
Бериша
9
Садаев
21
Роши
12
Раванелли
12
Раванелли
21
Роши
8
Лео Жаба
11
Мбенг
11
Мбенг
8
Лео Жаба
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Ахмат
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
55
Александр Криворучко
ВР
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
32
Евгений Баляйкин
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
26
Александр Черевко
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
2
Родолфо
ЦЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
10
Халид Кадыров
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
55
Александр Криворучко
ВР
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
32
Евгений Баляйкин
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
26
Александр Черевко
ЦФ
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
2
Родолфо
ЦЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
10
Халид Кадыров
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча СКА-Хабаровск - Ахмат
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
им. В.И. Ленина
Где смотреть матч:
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