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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - СКА-Хабаровск
Локомотив - СКА-Хабаровск: обзор матча 05 августа 2017
Локомотив
05.08.2017, суббота, 20:00
Россия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
75'
А. Миранчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - СКА-Хабаровск
Замена
Б. Ротенберг
️️️️
Д. Фарфан
90'
+2
81'
Замена
Н. Калинский
️️️️
Д. Дедечко
79'
Замена
Р. Корян
️️️️
Г. Габулов
ГОЛ! 1:0!
А. Миранчук
75'
Замена
А. Коломейцев
️️️️
Д. Тарасов
70'
68'
Замена
М. Маркович
️️️️
А. Кобялко
61'
Желтая карточка
Е. Баляйкин
49'
Желтая карточка
А. Димидко
Замена
А. Миранчук
️️️️
Д. Баринов
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
27
Игорь Денисов
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
39
Ари
ЦФ
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
СКА-Хабаровск
55
Александр Криворучко
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
32
Евгений Баляйкин
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
8
Георгий Габулов
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
18
Александр Коломейцев
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
57
Артем Галаджан
ЦФ
СКА-Хабаровск
56
Александр Довбня
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
78
Николай Калинский
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
60
Максим Казанков
ПВ
13
Мирослав Маркович
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
9
Руслан Корян
ЦФ
4-3-1-1-2
31
Рыбус
4
Кверквелия
39
Пейчинович
20
Игнатьев
6
Баринов
27
Денисов
23
Тарасов
99
Фернандеш
59
Миранчук
8
Фарфан
39
Ари
3-2-4-1
55
Криворучко
15
Пуцко
4
Гришко
88
Наваловский
44
Тишкин
10
Никифоров
2
Димидко
8
Габулов
69
Дедечко
32
Баляйкин
22
Кобялко
8
Фарфан
28
Ротенберг
28
Ротенберг
8
Фарфан
23
Тарасов
18
Коломейцев
18
Коломейцев
23
Тарасов
69
Дедечко
78
Калинский
78
Калинский
69
Дедечко
22
Кобялко
13
Маркович
13
Маркович
22
Кобялко
8
Габулов
9
Корян
9
Корян
8
Габулов
Остались в запасе
Локомотив
СКА-Хабаровск
57
Артем Галаджан
ЦФ
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
Главный тренер
Юрий Семин
4
Константин Савичев
ПЗ
60
Максим Казанков
ПВ
56
Александр Довбня
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
19
Виталий Федотов
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
26
Александр Черевко
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Остались в запасе
57
Артем Галаджан
ЦФ
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
Остались в запасе
4
Константин Савичев
ПЗ
60
Максим Казанков
ПВ
56
Александр Довбня
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
19
Виталий Федотов
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
26
Александр Черевко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Алексей Поддубский
Статистика матча Локомотив - СКА-Хабаровск
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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