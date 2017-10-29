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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - СКА-Хабаровск
Краснодар - СКА-Хабаровск: обзор матча 29 октября 2017
Краснодар
29.10.2017, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 15 тур
4 : 1
Завершен
СКА-Хабаровск
11'
В. Классон
41'
Ф. Смолов
79'
Ф. Смолов (П)
89'
Вандерсон
59'
М. Маркович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - СКА-Хабаровск
Желтая карточка
М. Перейра
90'
+1
ГОЛ! 4:1!
Вандерсон
Пас отдал
Ф. Смолов
89'
87'
Замена
В. Христов
️️️️
М. Казанков
Замена
Вандерсон
️️️️
В. Классон
85'
81'
Замена
Н. Калинский
️️️️
Р. Корян
80'
Желтая карточка
Р. Корян
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Ф. Смолов
79'
Замена
Жоаозиньо
️️️️
П. Мамаев
63'
59'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Маркович
Желтая карточка
А. Грицаенко
58'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Смолов
41'
Желтая карточка
П. Мамаев
20'
ГОЛ! 1:0!
В. Классон
Пас отдал
М. Перейра
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
СКА-Хабаровск
56
Александр Довбня
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
18
Павел Карасев
ОП
69
Денис Дедечко
ЦП
60
Максим Казанков
ПВ
13
Мирослав Маркович
ЦФ
9
Руслан Корян
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
16
Денис Адамов
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
10
Илья Жигулев
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
СКА-Хабаровск
55
Александр Криворучко
ВР
4
Константин Савичев
ПЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
78
Николай Калинский
ЦП
96
Александр Максименко
ЦФ
91
Венцислав Христов
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
4-1-3-1-1
88
Синицын
2
Рамирес
4
Гранквист
27
Грицаенко
98
Петров
77
Каборе
18
Газинский
10
Перейра
10
Мамаев
7
Классон
90
Смолов
3-3-1-1-2
56
Довбня
88
Наваловский
15
Пуцко
5
Эдиев
4
Гришко
18
Карасев
10
Никифоров
69
Дедечко
60
Казанков
9
Корян
13
Маркович
10
Мамаев
22
Жоаозиньо
22
Жоаозиньо
10
Мамаев
7
Классон
94
Вандерсон
94
Вандерсон
7
Классон
9
Корян
78
Калинский
78
Калинский
9
Корян
60
Казанков
91
Христов
91
Христов
60
Казанков
Остались в запасе
Краснодар
СКА-Хабаровск
23
Михайло Ристич
ЛЗ
33
Станислав Крицюк
ВР
16
Денис Адамов
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
10
Илья Жигулев
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
4
Константин Савичев
ПЗ
96
Александр Максименко
ЦФ
55
Александр Криворучко
ВР
44
Максим Тишкин
ПЗ
26
Александр Черевко
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Остались в запасе
23
Михайло Ристич
ЛЗ
33
Станислав Крицюк
ВР
16
Денис Адамов
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
10
Илья Жигулев
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Остались в запасе
4
Константин Савичев
ПЗ
96
Александр Максименко
ЦФ
55
Александр Криворучко
ВР
44
Максим Тишкин
ПЗ
26
Александр Черевко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Главный тренер
Алексей Поддубский
Статистика матча Краснодар - СКА-Хабаровск
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
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