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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тюмень - СКА-Хабаровск
Тюмень - СКА-Хабаровск: обзор матча 28 августа 2016
Тюмень
28.08.2016, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 10 тур
1 : 3
Завершен
СКА-Хабаровск
55'
А. Павленко
64'
Р. Корян
82'
А. Кацаев
88'
В. Никифоров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тюмень - СКА-Хабаровск
88'
ГОЛ! 1:3!
В. Никифоров
Замена
А. Пустозеров
️️️️
А. Рябокобыленко
84'
82'
ГОЛ! 1:2!
А. Кацаев
Замена
В. Лешонок
️️️️
Д. Кленкин
77'
73'
Замена
Н. Калинский
️️️️
Э. Булия
Желтая карточка
Х. Мамтов
68'
64'
ГОЛ! 1:1!
Р. Корян
Желтая карточка
К. Ахмедов
62'
60'
Желтая карточка
Э. Булия
59'
Замена
Д. Дедечко
️️️️
А. Димидко
ГОЛ! 1:0!
А. Павленко
55'
46'
Замена
Р. Корян
️️️️
И. Эдиев
46'
Замена
В. Никифоров
️️️️
А. Кобялко
42'
Желтая карточка
И. Эдиев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
35
Игорь Телков
ВР
77
Андрей Павленко
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
4
Данил Кленкин
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Александр Ивченко
СКА-Хабаровск
55
Александр Криворучко
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
18
Павел Карасев
ОП
2
Александр Димидко
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
26
Александр Черевко
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
91
Эдуард Булия
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Тюмень
35
Артем Смирнов
ВР
4
Роман Локтионов
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
4
Алексей Пустозеров
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
СКА-Хабаровск
56
Александр Довбня
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
69
Денис Дедечко
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
3
Артем Воронкин
ЦП
9
Руслан Корян
ЦФ
4-1-3-1-1
35
Телков
77
Павленко
90
Шакуро
55
Гузь
22
Шабаев
5
Рябокобыленко
4
Кленкин
27
Чудин
3
Ахмедов
7
Чуканов
9
Мамтов
4-1-2-3
55
Криворучко
3
Удалый
5
Эдиев
5
Микуцкис
59
Иванов
18
Карасев
10
Кацаев
2
Димидко
91
Булия
22
Кобялко
26
Черевко
5
Рябокобыленко
4
Пустозеров
4
Пустозеров
5
Рябокобыленко
4
Кленкин
9
Лешонок
9
Лешонок
4
Кленкин
22
Кобялко
10
Никифоров
10
Никифоров
22
Кобялко
2
Димидко
69
Дедечко
69
Дедечко
2
Димидко
91
Булия
78
Калинский
78
Калинский
91
Булия
5
Эдиев
9
Корян
9
Корян
5
Эдиев
Остались в запасе
Тюмень
СКА-Хабаровск
35
Артем Смирнов
ВР
4
Роман Локтионов
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
13
Алексей Шляпкин
ЦП
Главный тренер
Александр Ивченко
56
Александр Довбня
ВР
5
Антон Купчин
ПЗ
3
Артем Воронкин
ЦП
Главный тренер
Александр Григорян
Остались в запасе
35
Артем Смирнов
ВР
4
Роман Локтионов
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
13
Алексей Шляпкин
ЦП
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
5
Антон Купчин
ПЗ
3
Артем Воронкин
ЦП
Главный тренер
Александр Ивченко
Главный тренер
Александр Григорян
Статистика матча Тюмень - СКА-Хабаровск
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Стадион:
Геолог
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