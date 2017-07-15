Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»

    Александр Ивченко

    Тренер
    Имя Александр
    Отчество Владимирович
    Фамилия Ивченко
    Гражданство Россия
    Дата рождения 6 января 1952
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Тюмень 7 0 4 3
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    08.07.2017 Тюмень 1 : 2 Балтика
    15.07.2017 Енисей 3 : 1 Тюмень
    22.07.2017 Тюмень 2 : 2 Зенит-2
    26.07.2017 Факел 1 : 0 Тюмень
    30.07.2017 Тюмень 1 : 1 Ротор
    05.08.2017 Тюмень 1 : 1 Кубань (ЛФЛ)
    09.08.2017 Тюмень 1 : 2 Луч
    • Читайте нас: 
    11